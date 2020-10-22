無色覺醒》王丰：堅守新聞言論自由！維護台灣民主政治！

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第745集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「堅守新聞言論自由！維護台灣民主政治！」

美國有一位非常有名的大法官布萊克（Hugo Black），說過一句名言，只有自由不受箝制的新聞，才能有效揭露政府的弊端。那換句話說新聞自由還有媒體的充份的自由是非常重要的。

那為什麼傳說執政者要關中天新聞台？因為執政者充滿了恐懼，雖然這一個政權充滿了權力的傲慢，然而此時此刻，執政者從來不像現在這麼恐懼一個新聞台的存在。

因為中天曾經喚醒過沉睡的民心、因為中天曾經揭露執政者的不公不義、揭露過一連串醜聞弊端。NCC就像一隻基因突變的權力怪獸，執政者是否企圖運用這隻怪獸，打壓新聞媒體。執政者是否希望NCC像一枚核子彈，可以摧毀新聞媒體，即便可能摧毀整個台灣的民主自由多元價值。

執政者是否利用NCC，不但濫權，更違反民主的常規。請留學英國美國的蔡總統答覆台灣人民，英國美國或者是西方任何一個民主國家民主社會，有哪一個是政府來監督新聞媒體，而不是新聞媒體去監督政府？請蔡總統答覆。

台灣人民口口聲聲自由民主多元的台灣，為什麼不是新聞媒體監督政府，反而變態的由政府去打壓新聞媒體？為什麼？一個正常的民主國家民主社會照道理，新聞媒體應該肩負起監督跟評斷政府做的好不好，提供資訊讓人民決定執政者是不是該下台，為什麼台灣卻是逆向行駛，卻是倒行逆施，由政府來決定新聞媒體的生死命運，請問這符合哪一條民主常規呢？

又說什麼中資，請問台灣每年從中國大陸賺取了貿易順差有800億美元甚至更多，難道這也是中資？

每一次台灣選舉，大陸的台商捐給包括蔡總統還有朝野藍綠很多政治人物的政治獻金，算不算中資呢？許多綠營的政治人物本身，或者是家人，或者是親友去大陸做生意，投資賺了錢，難道不是中資？中資有分你賺的人民幣不叫中資，別人賺的人民幣就是中資嗎？

同樣的邏輯標準，中資不可以，那美資、英資、日資、俄資、歐資是不是也不可以？本本份份、規規矩矩，五角一塊賣食品賣米果賺來的合法的利潤，被污衊成中資，抹紅成中資，這公道嗎？這合法嗎？這有天理嗎？

中資問題根本就是欲加之罪何患無辭，根本是執政者栽贓的藉口。執政當局真正的恐懼是，中天新聞揭露政府見不得人的弊端。你們真正的恐懼是新聞媒體對你們的監督，對你們真相的揭露。所以才急切的想對中天動手，利用全世界絕無僅有的箝制媒體新聞自由、言論自由的黑機關、現代的警總、意識形態的NCC來當劊子手。

只要NCC敢動手，全台灣人民都是見證者，見證到民進黨政府如何利用NCC違反民進黨的黨綱，迫害新聞自由、消滅言論自由。

各位朋友我們不會退卻，因為我們走在正義的道路上，我們絕不會退卻，因為我們不光是為了媒體新聞核心價值而戰，我們更是為了台灣的新聞自由、台灣的言論自由、民主政治而戰。

不論NCC做出任何的決定，哪怕NCC果真做出關台或撤照或移頻等的倒行逆施或非法的決定，我們今後都會繼續為台灣人民的自由民主正義，不屈不撓的奮鬥到底。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！