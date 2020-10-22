蔡總統國慶演說釋出5年來最緩和的兩岸論述，加上前有外交部長吳釗燮「美台不會建交」的鋪墊，後有邱義仁「瘋子才搞台獨」的補充，前後聯繫起來解讀，民進黨政府確實有心為兩岸緊張情勢「踩煞車」，但大陸似乎一點都聽不進去。

台辦系統做出措辭強硬的回應，接著國安機關高調抓「台諜」示眾，並刊發〈告台灣情治部門書〉警告台灣情治系統並「招降」、軍方繼續加強東南沿海戰備演訓，軍機不斷飛臨台灣空域，擺出一副和民進黨政府「一刀兩斷」架勢，似乎非要承認一中原則，否則就沒有妥協的空間。2016年蔡總統就職發表後，原以為紅綠之間立場會像「跳探戈」般逐漸靠近，但雙方漸行漸遠，如今又進一步「堵死」蔡政府繼續向陸釋放善意的餘地。

北京對台政策一直都有軟硬兩手策略。「軟」是對台灣民眾表達善意、釋放政策利多，「硬」是對台獨或軍事、外交議題上決不妥協，所以大陸對台各大體系雖有中央的統籌協調，很難分清誰是「和統派」、誰是「武統派」。但一般來說台辦、政協、統戰系統和地方政府主要是對台「軟」的一手，做台灣各界各黨派的交流、聯絡的工作，而外交、軍事系統主要是對台「硬」的一手，在國際場合限制台灣活動空間，或是整軍備戰將攻台作為目標。

習近平執政以來，北京對台政策逐漸「硬的更硬，軟的更軟」，這裡面有一個潛台詞，就是寄希望「軟」的一手，一方面能說服台灣人民選出一個可以和大陸交流合作，共同推動兩岸關係的執政黨，另一方面也在民進黨等獨派力量中，尋求理性溫和派的合作，逐漸轉化其路線。這就是大陸惠台政策的重大動因，並且在2008至2016年的馬政府時期基本取得成功。

但這樣的動因很明顯在快速削弱、裂解中。就綠營而言，民進黨內溫和派始終邊緣化，近些年更出現一些激進側翼，將整個綠營帶往反中民粹狂潮。就藍營而言，國民黨不僅實力不斷萎縮、離中央執政愈來愈遠，黨內統派力量逐漸式微，本土派兩岸路線漸走向歧途，國民黨外激進統派更沒有影響力。

北京因而出現疑惑：2016年以後，兩岸ECFA沒有斷，大陸惠台政策越來越多，怎麼台灣還是「不領情」？甚至更加高舉「抗中牌」、升級美台關係？反而對台文攻武嚇愈演愈烈，以前所未有的軍事高壓姿態打破海峽中線默契，台灣執政者才開始「踩煞車」，趕緊澄清台灣不會走極端。那麼，北京會認為此時是雙方「各退一步」的時機嗎？恰恰相反，北京恐怕會認為是「硬」的一手見效，民進黨是「吃硬不吃軟」，只有「更硬」才能讓民進黨繼續收斂。

如此一來，「拳頭決定論」會給北京對台政策帶來微妙變化。如果對台強化「硬的一手」，那麼，台辦、政協、統戰系統就會讓出舞台，由外交、軍方、國安系統唱主角，「拳頭」就會愈來愈多、愈來愈猛。重拳之下，表面上看民進黨確實放軟了，但會造成惡性循環：台灣民間對大陸的心理距離會更遠，兩岸原有的民間連結會更脆弱，大陸對台工作中交流接觸的職能更被弱化，強硬派的話語權更強。最終，兩岸就會走向對撞，拳頭大的大陸必然會實現形式上的統一，但心靈契合式統一徹底破滅。

大陸不能在「拳頭決定論」的迷思中愈陷愈深。需要認識到台灣已經民主化，討好民意不難，讓民意反感也很容易。況且民主化後台灣執政黨、政府和民眾已經很難區分，即便大陸多次重申「硬的一手」只是針對台獨、針對民進黨，而非廣大台灣人民，但這個道理很難被台灣一般民眾所理解、接受，並在政治操作之下輕易視為大陸對台灣民眾的惡意。蔡政府近期的兩岸論述當然有一定被迫的成分，但這些論述終究反映了台灣的主流民意，大陸應該正視、傾聽，而不是一概以「謀獨」或「虛偽」斥之。

讓大陸陷入「拳頭決定論」的根本原因，還是在於民進黨政府的「抗中」政策路線。正視兩岸血緣、文化、歷史的連結，承認中華民國憲法中兩岸關係的定位，客觀認識並接受大陸經濟與社會發展的進步，有那麼難嗎？民進黨政府不能一邊口頭對大陸釋出善意，另一邊在具體動作上強化對陸資、陸生、陸配的敵視和歧視政策，並放任黨籍立委和側翼鼓吹台獨。

北京尚未走到放棄和統、轉向武統的那一步，但隱約可以看到，北京已經從「拳頭決定論」吃到了甜頭，大陸內部的激進民意壓力更是大到驚人，未來對台政策的動向將格外敏感而微妙。在這個時候，台灣不可再推波助瀾，釀成歷史的悲劇和遺憾。