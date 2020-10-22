行政院國家通訊傳播委員會將針對中天新聞台的執照延續或撤銷，舉行一場聽證會。接下來，通傳會就要做出最後決定，關或不關中天新聞台。

關於這場聽證會，就行政程序而言，根據《衛星廣播電視法》及通傳會自訂的「換照審查辦法」，中天新聞台換照案，都應由通傳會組成的諮詢委員會審議，而沒有所謂聽證會的存在空間；聽證會的內容，自然也就沒有審議過程中的任何法定參考價值。

因此，通傳會應先對外說明，是否其實對本案已依法開過諮詢委員會議？如果已有會議紀錄，決議是准予換照或不准換照？不管准或不准，為何不直接公布結果，負起行政責任？如果諮詢委員會不願做決定，有何依法行政外的顧慮？又難道要以沒有法定地位的聽證會發言內容，做決策依據？

其次，根據換照審議辦法，中天新聞台未來6年的營運計畫，占審議總分的60%，過去兩年半的綜合表現，只占40%，而審議總分以60分為及格。換言之，審議重點，顯然是未來規畫重於過去表現。中天新聞台並非首次換照，未來營運計畫該如何籌謀，早有經驗，而且，既是未來計畫，現今審議，只能依計畫內容的合理性及可行性做書面審查，除非計畫內容不知所云或乖謬外行，這部分的審議分數，甚少可能偏低到導致總分不及格，這是擔任過換照諮詢委員者都知道的事情。

那麼，關於過去兩年半的表現，包括頻道經營理念執行情形、自律機制功能、財務狀況及客服等項目，綜合評斷，難道會到全盤否定，以至於總分不及格的地步？至於中天新聞內容若有違反衛廣法之處，可處罰款，都已個案執行完畢。而以筆者過去擔任新聞台涉及違法的審議經驗而言，因涉及新聞自由的維護，莫不再三斟酌，謹慎再謹慎。

因此，綜上所述，自《衛廣法》立法以來，任何頻道的換照案，不准換照者，少之又少，都是極為罕見的極少數個案；對於新聞頻道的換照，不管閱聽眾對頻道的新聞政策有何成見、或喜或惡，更是從未有新聞台不准換照之事。究其原因，實是因為解嚴後，有線電視系統及衛星電視頻道紛紛依法申設，台灣早已成為多元資訊百花齊放、百家爭鳴、眾聲喧嘩的開放社會，除非頻道內容對民眾的生命財產有明顯而直接的長期危害，政府鮮少以關台的嚴厲手段，管制資訊的自由供需。資訊管道也早已不是什麼稀有的公共財。

最後，關於中天新聞台的新聞取向，根據《衛廣法》，新聞頻道本就可以自訂市場區隔與頻道內容，再依據自訂節目取向確實執行。因此，退一萬步來講，就算任何新聞頻道自訂了帶有某種政黨傾向的節目方向，只要內容沒有違反國家安全法規，應該都是新聞自由的容許範圍。中天新聞台自上次換照以來，從未因內容危害國家安全而受罰，可見在通傳會的嚴格監理下，中天新聞台也沒有被懷疑過有什麼「傾中害台」的問題。因此，討論中天案，還是應該以新聞自由做為審慎思考的基礎，這也是通傳會審議所有新聞頻道換照案時，最應該維持的基本考量。（作者為中國文化大學新聞傳播學院院長）