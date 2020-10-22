中天新聞台的換照案鬧得沸沸揚揚，引來多方關注。民主國家人民的言論自由受到憲法的保障，政府應依法行政，不得任意禁止或扼殺人民的自由言論。新聞自由是言論自由的延伸，是言論自由的形式之一，應同樣受到憲法的保障，號稱民主的政府不會也不敢妨礙或禁止新聞自由，更不敢關閉媒體。

美國是新聞媒體非常發達的國家，大多數媒體都能善盡言責，為民喉舌，監督政府。曾經有一段時期，華府政要起床最想看的是《華盛頓郵報》有沒有為文批評自己，因為該報的兩個記者居然讓尼克森總統在1974年灰頭土臉辭職下台。

跟媒體關係最惡劣的總統非川普莫屬。自2015年下半年投入總統選舉後，川普沾有民粹主義、保護主義、種族主義和性別歧視色彩的言論給他帶來眾多支持群眾，讓他入主白宮，卻不斷遭到主流媒體的撻伐。1851年創立的《紐約時報》是美國最被信任的媒體，該報今年10月16日的社論 〈終結國家危機〉簡直是討伐川普的檄文，第一句便說「川普的連任競選活動對美國的民主政治構成最大的威脅」，義正詞嚴。

主流媒體對川普的批評當然未必全然客觀公正，而且傳統媒體的影響力逐漸式微，很多共和黨人並不在乎媒體說了些什麼，所以媒體的批評對川普並未構成致命的打擊。不過川普還是非常不滿這些媒體，逮到機會便脫口大罵媒體，發洩憤怒，譬如他罵CNN總裁：「我恨透你的新聞網，你的人都是騙子」，或是不讓某些媒體的記者發問。身為世界第一強國的總統，不論川普多麼痛恨媒體，他不敢關閉媒體，連提都不敢。

菲律賓是實施三權分立的民主國家，但是在被稱為狂人的杜特蒂總統的統治下，大概很少人會承認菲律賓是個民主國家。杜特蒂專斷獨行，敢罵上帝愚蠢，也敢毫不手軟關閉了菲律賓最大的電視台ABS-CBN，因該台得罪了總統。ABS-CBN在菲律賓擁有數十個全國和地方電視台、廣播電台、網路新聞平台，員工上萬人。在今年5月，該台換照未過停播，7月10日，國會相關委員會再度拒絕ABS-CBN申請延長經營權的要求。相同的場景似乎即將在台灣上演：如果中天被撤照，蔡英文和蘇貞昌大可撇清責任，推說這完全是NCC的獨立決定。

香港的《蘋果日報》會批評中國政府、香港政府和建制派，被普遍認為是香港目前唯一未被「染紅」的媒體。中國大陸仍是新聞管制嚴厲的國家，《蘋果日報》在中國被禁順理成章，不足為怪。怪的是香港政府並沒有關閉《蘋果日報》。

引領德國邁向統一的18世紀的普魯士國王是獨裁專制的君主，相信暴力、詐欺和殘忍的效用，不過他相信言論自由的重要性。他在柏林看到諷刺他的圖畫高掛牆上，命人把畫降低，「好讓大家看得更清楚」。

民主國家不會關閉媒體，連獨裁專制國家也不見得會關閉媒體。台灣號稱是民主國家並引以為榮，如果中天被關，舉國盡是哈巴狗媒體，蔡英文和蘇貞昌說台灣是民主國家便是謊言。

很多人已經想像，中天若真關台，或許蘇貞昌會一如往昔，嘻皮笑臉地吐出他的名言：「只是剛好而已」。（作者為退休教師)