大陸國家主席習近平表示，要積極推進粵港澳大灣區建設。（新華社）

十九屆五中全會10月26日在北京召開前夕，中共總書記習近平再利用深圳特區成立40周年，前往南方進行了一趟短暫的「南巡」。這是習近平2012年上台至今的第3次「南巡」。

「加大改革力道，突破美國強力圍堵」，應是習近平南巡唯一的總體思路。如果將反送中、疫情及中美關係惡化列為北京未來5年發展的關鍵3變數，那麼，反送中已因「港版國安法」的頒布實施穩住陣腳，歸於平淡；疫情方面，雖然影響了「十三五規畫」的布局，如「小康社會」年底達關，但相較他國，大陸儼然已是模範生。唯一不受控且影響深遠的選項，便是美國了。

從這次習近平南巡談話及中共中央部署來看，習考慮的顯然是以深圳為突破口。既然美國總統川普非要「自閉」，中國便反其道而行，讓深圳越開放；並以深圳實驗為基礎，將經驗複製推廣到全國。由中共中央及國務院12日聯合發布「深圳試驗擴大開放5年藍圖」顯示，這不僅是全面深化改革，擴大開放格局而已，而是一套突圍美國封鎖的完整戰略布局。

舉例來說，川普多次提及與中國經濟脫鉤，「我們會一勞永逸終結對中依賴，不管是脫鉤或施加巨額關稅。」習近平在深圳的回應是，「我們決不能被逆風和回頭浪所阻，要站在歷史正確的一邊，堅定不移全面擴大開放，推動建設開放型世界經濟。」如同「一帶一路」遭美阻擋，就縮小領域先與絲路國家合作；美國人不來，就以更好的市場和制度廣邀各國人馬參與經濟發展。

川普要求美國及各國自陸撤資，習近平在深圳則強調大力改善外資營商環境、解決涉外事件糾紛排解；川普抵制中國科技發展，習則強調招攬科技人才，建立高科技人才培養機制；川普要陸企在美下市，習則支持深圳有條件企業赴境外上市融資。顯見北京考慮全球形勢，已端出「全國一盤棋」應對美國圍堵。

在中美惡戰後，習多次提到「自立更生」。毛澤東過去曾在延安時期及「反蘇修」之際提到這句話，但習在考察東北工業基地及南巡時都一再提出，顯然也意在提醒面對「百年未有大變局」之際練好內功的用意。

深圳從小漁村蛻變為國民所得逾3.5萬美元的大城市，生產總值甚至超越香港成為亞洲第五大城市，自是拜改革開放之賜，在面對內外交困及五中全會前夕，習南巡的最重要戰略擺明就是要讓這塊「實驗田」試驗更多突破性政策，用更高規格的開放，以吸引更多外資，一方面破川普圍堵的局，另方面則為未來整體發展樹立榜樣。