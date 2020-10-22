近日，美國《華盛頓郵報》與《紐約時報》接連砲轟川普「德不配位」，川普則猛打拜登父子「嗑藥、貪腐、叛國」。根據最新民調指出，拜登領先川普的幅度已縮小，兩人在關鍵搖擺州廝殺，互有勝負但都在誤差範圍。距離選舉日只剩10多天，川普如何運用執政優勢反敗為勝，全世界都好奇。拜登能否化解「抹黑危機」，獲得多數「選舉人票」，還能避開郵寄投票訴訟糾纏，也是觀察重點。

這一屆共和黨籍參議員有53席，民主黨籍議員有47席。本次國會參議院改選的35席中，共和黨籍候選人暫時領先的州約有18席。民主黨籍候選人暫時領先的州約有13席。另有緬因州、北卡羅萊納州、愛荷華州，以及蒙大拿州等4席，選情膠著。下一屆國會參議院共和黨能否維持多數優勢，正面臨挑戰。

在國會眾議院方面，這一屆民主黨籍眾議員有233席，相較於共和黨的196席，展現明顯多數讓議長裴洛西虎虎生風。今年眾議院435個選區改選中，民主黨再度贏得多數黨機率相當高，共和黨想在國會眾議院翻轉少數黨地位，機會恐不大。

總統、副總統、國會參議院、國會眾議院等，倘若都能順利就職，將較可能有四種發展型態，一、川普連任、共和黨為參院多數黨、民主黨為眾院多數黨；二、川普連任、民主黨為參院多數黨、民主黨為眾院多數黨；三、拜登當選、共和黨為參院多數黨、民主黨為眾院多數黨；四、拜登當選、民主黨為參院多數黨、民主黨為眾院多數黨。

川普若順利就職美國第46任總統，並出現第一種型態，美國政局將與近年相似，川普會繼續運用「台灣牌」敲打中國，重大政策與預算案，恐將被國會眾議院杯葛，但川普能獲得國會參議院護航，新的彈劾案比較難通過。倘若出現第二種型態，川普總統一上任就會成為「跛鴨總統」，重大政策與預算案都會面臨國會強力杯葛，當新的彈劾案出現時，川普總統被彈劾機率將大幅升高。

美國新總統若由拜登擔任，並出現第三種發展型態，拜登將繼續視中國為競爭對手，但會在全球性議題與中國合作，並讓「台灣問題」降溫；同時，美國內政出現「和解共生」機會升高，拜登為爭取參議院支持人事任命案，將會晉用共和黨籍人士擔任閣員，並在重大政策與預算案獲眾議院護航，但拜登的增稅案、擴大社福醫療支出案，以及刪減國防預算案等，恐會在參議院面臨強大阻力。倘若出現第四種型態，拜登將擁有民主黨全面執政優勢，並積極推動「重建美國」計畫，但在擴大支出與國債攀高壓力下，各項政見能否達陣仍是高難度挑戰。

11月3日選舉之夜，美國新總統能否出爐的不確定性已升高。目前，川普民調雖持續落後拜登，但已經發動突圍攻勢，運用社群媒體針對搖擺州「討厭民主黨」隱性選民，猛轟拜登「嗑藥、貪腐、叛國」，提出「美國優先」與「減稅救經濟」，凝聚白人保守支持者團結意識，並啟動全美各州催票機制，敦請支持者出門投票，以爭取贏得總統大位。

拜登的全國民調領先川普，募款金額也超過川普陣營，但支持者對2016年噩夢記憶猶新，擔心川普的隱性支持者，會在投票時傾巢而出，幫助川普逆轉勝，並保住共和黨國會參議院優勢，因此對選戰詭譎變化有焦慮感，甚至憂心結果翻盤。

美國總統與國會改選結果事關重大，但又具有高度不確定性。台灣若能準確預判把握先機，「押對寶」並超前部署，將較能趨利避害。這項高難度任務正嚴肅考驗國安團隊功力。（作者為國家政策研究基金會顧問）