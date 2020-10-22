近來全台房價熱銷，價格節節高漲，還傳出時殺的個案。中央銀行直指房價走高的原因，第一個便是台商回台投資帶動需求激增。但其實政府也是助長房地產飆漲的元凶。

台商回台投資是蔡政府重要政績，根據投資台灣事務所10月7日新聞稿指出，「投資台灣三大方案」已吸引包括204家台商返台投資約7885億元，帶來6萬5219個就業機會。

不過，亮麗的數字只是廠商表達的投資意願，與實際金額有相當大的差距，財政部長蘇建榮10月19日受訪則表示，僅有2000多億元的資金回流，實質投資大約更只有600多億元。

為達成該政績，行政院國家發展基金提供鉅額的融資與高額利息補貼，如「歡迎台商回台投資專案貸款」（即所謂「歡迎台商回台投資方案2.0」），就以「支付委辦手續費」為名，進行補貼貸款利息之實。去年該政策推出之初，補貼利率竟為離譜的1.5%，期間高達10年之譜。

以當前貨幣寬鬆利率偏低的情形下，政府提供高於市場行情的利息補貼，果然引發企業瘋狂申請，未及5個月申請額度達377億元，幾乎是原本國發基金匡列200億元貸款的2倍額度。

之後政府被迫將貸款總額度大舉提高至5000億元，僅中小企業仍維持1.5%的超優惠貼息；非中小企業則大幅調降貼息利率，以階梯式0.5%、0.3%與0.1%辦理，補貼期間也調整為5年。

由於方案太過優惠，國內廠商抗議政府獨厚海外台商，國發基金只好也推出國內廠商適用的「根留台灣企業投資專案貸款」方案，貸款總額度800億元，條件比照非中小企業台商，一樣是三級的利率。

政府提供低成本甚至是無成本的資金，即使沒有貸款需求的海外台商與在台企業也積極申請，市場多了數千億的資金，除了部分用於企業發展所需外，不少用於搶地，導致全台工業區土地水漲船高，接著帶動周邊的住宅與商辦的需求，成為引爆台灣房地產搶購潮的一股力量。

這也是為何此次不動產漲價與過去由台北與新北起漲不同，這次雙北漲幅相對有限，反而六都中是以工業區需求較高的新竹、台中與高雄等地漲幅較大，呈現南熱北溫的結果。

執政黨為灌水台商回台投資數字，以提供貸款利息補貼為政策工具，原本政策目標在於大舉新增國內投資，創造就業機會與提高國民所得，結果目標未達，資金大幅流向不動產，不但國家賠上鉅額的資源，還造成房價飆升的惡果。

（中華經濟與金融協會副祕書長）