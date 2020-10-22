本次兵棋推演係運用美國政治文化中，在總統大選最後階段，總是會出現所謂「十月驚奇」，希望藉此對選票產生推移作用，設計特定推演狀況，透過推演台美協商，來思考台灣的因應策略。

其實就美國大選來說，國際事務對影響選民投票意向程度，本來就份量有限。同時就各項全球議題來看，台灣基本上已經是被華盛頓納入從屬地位，對北京關係毫無翻轉可能，只剩台北本身是否願意接受如此無情的事實而已。

假若台北國安團隊認為兩岸發生衝突會影響美國大選，同時北京對掌控情勢發展毫無主導能力，恐怕真的是高估了台北、低估了北京、也錯估了華府。

儘管設定各項想定狀況誘導推演，但因台北與華府經過長久互動磨合，就算協商底線相距甚遠，但雙方總還是能找到妥協點。從中吾人得以體認，若要進行協商，基本互信必須存在，否則根本就無法使對話成局。

兩岸目前關係不睦，逐漸邁向危機；有識之士都理解到對話遠比相互喊話好，而能夠互相講真話，亦應比開口說假話理想。但是依據目前兩岸協商中斷，各種管道被雙方相互獵捕諜報人員而殃及池魚，王金平的例子，恐怕更不可能有人不識相願意擔任溝通協商角色。因此私下溝通不成，喊話又不願示弱，兩岸走向軍事衝突，只是時日早晚而已。

綠營政府執政以來，總是聲稱願意與北京對話，但不願接受任何預設立場之前提。但是要求不設前提，其實此種立場本身就是在設定對話前提，在邏輯上根本就不合理。只要去檢視兩岸所有協議文字，其中所具備政治基礎為何，根本就是白紙黑字，豈有任何操弄空間可言？

特別是否認九二共識，其實綠營當年就涉入其中，其中過程與實際內容，蔡總統本人心知肚明；刻意運用話術，稱其為九二歷史事實，根本就是在顛覆協商互信前提，設置兩岸對話障礙。

特別是面對華府時的雙重標準，開放美國肉品進口，神來一筆突然丟盔棄甲，全面接受，請問協商對話過程為何，雙方如何議定交換條件？決策絲毫不透明。更對公眾放話聲稱此項讓步，係為日後協商貿易協議前提條件，此時的喪權辱國俯首稱臣，所謂堅持談判協商不得預設前提條件，更是自打嘴巴。

推演過程讓吾人體會到，儘管各方社會都有民粹風潮構成政治壓力，而菁英參與對話協商處理涉外事務時，仍會將不切實際期待與呼籲加以隔離，儘管如此演練，看起來危機張力略顯不足，但確實顯現出相當程度真實考量。

不過演練時仍不免冒出希望約束某些政治人物，胡亂透過社交媒體放話發言的要求。由此可見真實世界此等攪局行為令人反感程度。

總而言之，兩岸若要復談，不僅是客觀狀況要能成熟，更須具備主觀意願。假若本來就不想對話，絕對能夠找到萬千託辭來卸責，但台北相對於北京，拖下去對誰有利？兩岸喪失溝通管道，再加上台北向華府全面政策靠攏，硬是去湊強權較勁熱鬧，最後必然走向戰場！～系列完（作者為中華戰略學會研究員）