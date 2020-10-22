古希臘歷史學家修昔底德曾說：「只有雙方實力相當時才有對與錯的問題，當實力懸殊時，強者可以為所欲為，弱者只能逆來順受。」的確，這個世界擁有權力和金錢的人，會為所欲為，強化其政經地位。因此我們身處富者愈富、貧者愈貧的兩極化世界中，貧者不管怎麼認真打拚，卻好像永無翻身之日。

而每逢災難過後，就是一個貧富差距更加拉大的社會。美國從80年代開始，百業自由化，製造業外移，產業空洞化，連帶中產階級也空洞化，長久以來，美國中產階級占人口的比例都屢創新低。這次新冠肺炎重創中產階級及低薪階級，中低階幹部、店員、餐廳侍者最先失業，而且這些工作可能永遠都回不來了。

拉近貧富差距有諸多途徑，例如課富人稅、奢侈稅，但都造成競爭力的阻礙，而富人往往用其實力請最好的律師避稅，並擁有話語權影響決策，課稅不實際。

摒棄資本主義更不可能，近300年世界之繁榮有賴於此，因此唯有觸發企業家做公益，行慈悲才行，最普遍的方法是成立基金會。但是基金會必須有清楚目標，還得有嚴格的管理、稽核制度。例如曾是世界第一大富豪的李嘉誠基金會就是帳目清楚、目標清楚。我在汕頭大學教書時，曾經帶領學生跟著他的稽查隊伍，一起訪問實施唇顎裂手術的醫院，當時李嘉誠與中國內政部一起合作唇顎裂手術補助專案，隊伍中有會計師、律師、醫生隨行，保護自己也保護他人，更促進小老百姓的福祉。

近年來企業基金會目標更多元化，從影響政策，從事人文藝術研究，轉為促進人們健康，或實地建立醫院，如美國的Mayo醫院，治療癌症已成為世界首屈一指的醫院。

也有的深入偏遠地區，治療大規模傳染病。因為很多基金會認為，既然貧富差距不能減少，至少可以讓一般人享有同樣的醫療服務，身體健康才能去工作，學工作技藝，這是增加個人所得的第一步。例如蓋茲基金會近20年的主要工作，都是在非洲協助治療愛滋病，從研究新藥、建醫院、招募醫生、主導議題，帶起風氣及行動，使得愛滋病患已大量減少。

在台灣也有同樣事蹟，例如鴻海創辦人郭台銘13年前因前任妻子林淑如及弟弟郭台成都因癌症過世，因此他的永齡基金會捐出100億元興建台大癌醫中心醫院，歷經4位台大校長，克服了許多阻力，終於在2019年完工。

台大癌醫中心創院院長鄭安理去年才交班，但是他的團隊在成立之初就立下目標成為世界一流的癌症醫院，醫院的軟硬體都以病人的視野來看。門診有開闊的空間，挑高的梁柱，不給人有壓迫感，每個病房都可以看見外面山景或綠草，象徵著生命。醫院一切陳設及色調都透露著低調沉穩，就如台大醫院的百年傳統。

本來鴻海經理人希望大量運用機器人來解決醫院人力缺乏問題，但鄭院長認為機器人永遠不能取代人的溫暖。癌醫中心實踐了企業家、政府及學術機構的結合，成為替基層民眾服務的典範。也是減低貧富差距很好的途徑。