當年讀碩士班的時候，有幸至南京大學交換，認識了幾位終生難忘的當地朋友，他們是我認識中國大陸當代社會的一扇窗。多年以後，仍然懷念跟他們在學生時代的純真友誼，就讓我來聊聊他們的故事。

現代版牛郎織女

第一位是勇哥。每年到了七夕，經常讓我想到勇哥，因為他跟另一半的交往，可說是牛郎織女的真人版故事。

勇哥跟女友是高中同學，上大學後分隔兩地，男孩在黑龍江讀書，女孩在湖南讀書。看了中國地圖，就可以明白這是多麼遙遠的距離。在那四年裡，勇哥只有過年回家才有機會見到女友，平時只能透過電話及網路連絡。對台灣人而言，這幾乎是無法想像的遠距離戀愛。

從黑龍江到湖南的距離，而且一年只能見一次面，他們就這樣過了四年。大學畢業後，男孩到南京讀研究所，女孩到蘇州工作，他們總算都在江蘇。在那個學期，我跟勇哥搭動車一起去蘇州旅行，在車上我感受到他的急躁不安，直到見了女友才笑開懷，也是我第一次見到他女友，是開朗的女孩。這樣的空間距離，反而凝聚他們兩人的感情，經過多年努力，勇哥跟女友終於走向婚姻，並生了一個可愛的女娃兒。因為認識勇哥，我體會到只要有心，牛郎織女不是神話，有情人終成眷屬。

第二位是S同學。每次聽到梁靜茹的《寧夏》，歌詞唱著「寧靜的夏天，天空中繁星點點，心裡頭有些思念，思念著你的臉……」，就想起當年在南京認識的S同學。因為他從高中時代就很喜歡梁靜茹的歌，大學畢業後，曾經到寧夏回族自治區支教（支援偏鄉中小學教育），當了一年的小學教師。

我後來才知道，《寧夏》的作詞作曲人李正帆當年去寧夏，被偏鄉孩子們的純真質樸打動，所以創作出這首傳唱無數的經典歌曲。S同學跟我說，那是一個很偏遠很貧窮的地方，還說了許多那一年在當地生活以及跟孩子們相處的故事。每次聽到這首歌就想起S同學，還有那個我從沒去過卻很有畫面感的地方。

我跟S同學的相識故事，可說是大時代下兩岸關係的產物。因為在那一年，S同學帶我認識南京，沒想到下個學期，他有機會來我的台灣母校當交換學生，於是換我帶S同學認識台北。我們有幸當了一整年的同學，一學期在南京，一學期在台北。他也喜歡梁靜茹《暖暖》，我們因此一起搭火車，造訪了基隆的暖暖火車站。

第三位是平哥。當年在南京，我為了進一步認識大陸社會，主動選修中共黨史課程，而且不是大陸學生必修的政治課（台灣學生其實可以不用修），而是去上黨史研究生的中共黨史課，我因此有緣認識平哥。

與黨員相處融洽

他是忠黨愛國的中共黨員，本來以為跟他互動會有點緊張或隔閡，正好相反，他對我格外熱情，因為他沒見過「台灣同胞」，對台灣有很多好奇，也很樂意跟我分享大陸社會的現況，每次跟他聊天總會給我不少啟發，讓我有機會從局內人的角度看待大陸社會。

到了學期末，他跟室友吃散伙飯，邀我一起吃飯喝酒，席間我們都喝了不少啤酒，我喝得醉醺醺地回到宿舍，他對我說：「我現在是能力有限的窮學生，只能請你在學校旁邊的小館子吃飯，等到十年後，再請你到大飯店吃飯吧！」這段話令我感動，如同《論語》子路曰：「願車馬衣輕裘，與朋友共，敝之而無憾。」畢業後，平哥成為高校的政治課老師，教授中國現代史。

時光飛逝，願當年的南京同學一切安好，有緣再見，一起吃個飯吧！（路向南／台北）