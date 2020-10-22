對於中國大陸的認識，應是從小六地理課本開始，當時的課本對於大陸各個地區、省分皆有詳盡的描述，可以了解到，大陸面積最大的省分為「新疆自治區」，最北的省分為「黑龍江省」。國中時雖然為一綱多本，但中國大陸的地理歷史仍舊存在，透過課本的介紹，再輔以課外讀物，更能了解中國大陸各省的特色與文化。

高中時，因選擇社會組，社會科的題目與主軸更必須了解大陸歷史地理，每當談及大陸華東地區時，會仔細地欣賞山東省地圖，原因無他，祖先當時即是從山東家鄉跟隨國民政府撤退來台的。

大學階段因系所與專業科目的因素，對於中國大陸以學術專業的角度來論，因當時為馬政府時期，兩岸關係正如火如荼的交流，無論是雙方的會談，或是民間的交流，台灣與大陸的交流在當時紛紛創下許多成績。

碩士班階段，當時系所因有陸籍學生前來交流，雙方的互動從嚴肅的學科討論，到生活當中的大小事，過程中沒有一絲一毫的政治氣氛，雙方的交流像朋友般的熱絡與熱情，雖然對方早已回大陸，但因留有通訊帳號，至今仍不時地會進行訊息傳遞。

學生時期對於大陸有些認識，但我仍然覺得所學不足，因此畢業後仍積極在閒暇時期關注對岸的新聞，無論是面對大陸經濟發展、社會脈動、甚至是「新冠肺炎」所造成的傷害，皆是我了解大陸的途徑之一。

去年前往金門旅遊，除觀賞島上的軍事遺跡外，也發現島上居民早年因國共因素加入戰場或是從對岸撤退，對於中國大陸仍保有記憶。雖然這群人已是白髮蒼蒼的老人，但論及對岸家鄉仍舊是滿滿回憶，這不但是大時代下兩岸的無奈，也是我們明白早年中國大陸的經濟、社會發展最重要的史料。

了解大陸的途徑相當多元，隨著兩岸之間的開放，加上科技、文化、影視的傳播，我們越來越能了解兩岸之間的差異與相似性，面對彼此的差異雙方需相互包容，但對於彼此的相似性，我們可以相互發揚光大。舉例而言，目前仍在上映的電影《花木蘭》，在片中我們可以發現兩岸具有共通性的中華文化代表，諸如：忠、勇、真的意義，以及家庭對每個人所產生的影響。以上的文化與家庭制度亦是了解大陸與維繫兩岸間互動的依據。

嘗試認識大陸時，仍會思考台灣的下一步該如何走？面對對岸的進步與拚搏精神，不但是反觀自省最重要的教材，我們更可以預見大陸未來是全球最重要的貿易夥伴與科研中心，不但會成為帶領全球經貿發展的火車頭之一，更有機會帶領亞洲邁向全球，成為全球最大的區域整合地區。（宋磊／文字工作者）