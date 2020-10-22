稍有常識的人都深信，法國是一個高度自由、民主、開放的國家。日前有人檢舉教育廣播電台聯播的法國國際廣播電台內容「揚中貶台」、「親中批美」，教育電台急忙取消原有的播放合作。一家法國大型專業媒體竟然在台灣被扣上「親中」罪名並因此下架，台灣政治霸凌新聞之風日益囂張，已經到了敗壞民主根基、影響國家形象的地步。

法廣隸屬於法國世界媒體，歷史悠久，全球有400多名記者，報導各地新聞及專題，聽友近4千萬。它也提供中文內容給台灣的合作媒體，教育電台透過央廣取得法廣內容。法廣是一家深具專業信譽的媒體，對綠營及台灣相當友善，但台灣太多人以扭曲的眼光挑媒體的毛病，動輒亂扣「親中」或「紅媒」帽子，任意修理看不順眼的媒體，現在修理的對象從國內跨足國際，連法國媒體也無法倖免於莫須有的罪名，教育部和教育電台沒有對抗無理政治霸凌的擔當，立即俯首屈膝停播法廣，這簡直像回到了威權時代，開此惡例在先，日後必後患無窮。

今日法廣明日中天

這是個可怕的警訊，我們言論與新聞自由的底線正在崩潰，當綠營認為自己有權當國家忠誠度的裁判官，憑喜惡對媒體扣上「紅色」、「親中」、「賣台」的帽子，並且予以政治、行政乃至司法的各種打壓，藉此管制言論市場，維護民進黨政府的執政地位，這對台灣的自由民主將產生嚴重的腐蝕效應。今天停掉法廣，明天就能砍掉中天，接著將是媒體再也不敢批評當道，異議者一片噤聲，當權者再也不受制衡，民主為之沉淪。

大家必須理性地想一想，現在很多對於「紅媒」、「親中」的指控，根本是毫無實證的胡扯，例如旺中和法廣。外界指旺中集團拿了大陸的錢，到現在沒人拿出任何證據來。事實上，旺旺中國香港上市公司依法繳稅後獲得大陸退稅，和所有台商公司一樣都是依法所得。蔡洐明從旺旺公司分到紅利，再用個人的錢投資買旺中媒體集團，這如何能稱之「紅色資本」？

與大陸有交往，不能與「紅色」畫上等號。萬千在大陸經營的台商從大陸市場賺取利益，也會把獲利回饋台灣，兩岸各種經貿、學術、影藝等交流，能增加人民的相互理解，建立更多更綿密的合作關係，這對化解兩岸緊張、建立善意互動有很大的幫助。民進黨政治人物有多少人拿過台商的政治獻金？多少人有親人與大陸做生意？這些正常的互動，不該被汙名化而成為政治祭品。

我們是一個民主自由的國家，不管什麼理念，只要不違法，不教唆犯罪，都應該有自由表達的空間，且各種主張都能獲得同樣的尊重。兩岸關係攸關國家命運，公眾自然應該關心，有人主張獨立，有人支持統一，有人提議邦聯，有人倡議大屋頂，其出發點都是愛台灣，只是選擇的方法不同。選民可以選擇不同主張的政黨，但當政者不可以限制人民的思想與言論自由。再政治不正確的主張，即使討人厭，也有權做自己，這不是罪，不需要接受審判。

紅媒指控毫無證據

主張兩岸和解，不能與賣台畫上等號。誠然，台灣在主權、外交、軍事上遭受大陸的強大威脅，但是採用哪種政策有助於降低台灣外在環境的險惡度，是一個可以公開探討的議題。民進黨政府把自己塑造成台灣的捍衛者，無意尋找兩岸重啟對話的交集點，更沒有主動引導兩岸未來的企圖心，反而對批評政府的大陸政策者大扣帽子，甚至備好《反滲透法》，隨時可啟動政治追殺與司法打壓，這不僅侵犯了人民的言論自由，更讓兩岸路線成為民進黨壟斷的舞台，失去理性討論的空間，也消滅了兩岸和解的希望。

國家通訊傳播委員會（NCC）在中天換照聽證會中，列入了國家安全等重大議題，彷彿在審叛國罪，但所有對中天「紅媒」的指控，金流上毫無證據，理念又屬言論自由，何罪之有？過去其他媒體也常進行兩岸交流，例如2013年三立、年代、中央社、美麗島等媒體都出席了兩岸媒體前瞻論壇，當時全國政協主席俞正聲也到場合影及演講，怎麼現在參加這種活動就變成十惡不赦？三立和民視賣連續劇到大陸賺了多少錢，又該怎麼說？