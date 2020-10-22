白宮國安顧問歐布萊恩表示，現階段中國可能還無意侵略台灣或對台發動兩棲登陸行動，因為台灣少有適合登陸的沙灘，這對中國來說兩棲登陸太難。

台海戰雲密布，歐布萊恩的話讓我聯想到了有關台海戰爭的幾個誤區與盲區。前者是看到了，去誤解；後者，也是看到了，卻好似未見。

誤區一：以為21世紀的台海戰爭還像上個世紀的二戰，拚死拚活，搶灘登陸。台海戰役不是不會有兩棲登陸，但那已是收官階段了。解放軍攻台，首先應該是電磁、導彈及無人機，搶先掌握制空、制海、制電磁權，在對手已無力回擊的形勢下，才發起兩棲登陸行動。歐布萊恩之言不像專家的話，令人費解。

誤區二：大陸武統台灣，將因傷亡在台灣人民心中造成巨大歷史傷痕，不利日後管治。這又是一個傳統印象導致的誤區。現代戰爭，一快二準，未必是零傷亡，但一定是低傷亡。但低傷亡仍是傷亡。為何非戰不可？這就涉及到下一個概念。

誤區三：大陸要解決台灣問題，謀求兩岸統一，是為了捍衛國家主權的完整與統一，不容分裂。這是一個3、40年前屬於毛、鄧時代的想法，那時還未有中美之間的世紀霸權之爭。新世紀的最大歷史就是中美全球大博弈，台灣則是地緣戰略上雙方兵家必爭之地。對大陸而言，台灣之必須統一，既是主權與領土問題，更攸關全球霸權之得失。

北京當局一再申言，全力爭取和平統一，但也從未宣布放棄武力。最近兩岸形勢緊繃，台北方面一再放低姿態，讓人不得不高度關注，是否真有爆發戰爭的可能。如何判斷，得留意三個盲區。

盲區一：兵家大事，演習常有，特別是解放軍不像美軍，年年以實戰操兵，因此無需對解放軍軍演過分緊張。但如果解放軍的演習強調「實戰」，就不太尋常。實戰之外，如果還看到是全面及系統性，就更為特殊。全面指的是五大戰區同步進行（可以留意西部戰區的中印邊界），系統性指的是所有軍種聯合軍演，形同實戰，如又持續不斷，即不宜等閒視之。

盲區二：另一個觀察指標是最尖端武器是否參與軍演或前沿部署。有消息指殲20已進駐浙江衢州機場，《南華早報》亦報導全球唯一的高超音速「東風17」已部署於東南沿海，加上之前有東風21D及東風26對南海的試射，及俄製S-400防空飛彈系統在台灣對岸部署，加上北斗衛星系統，這些應該都是解放軍最尖端，也堪稱是世界最頂級水平的武器了。如此陣仗，也不宜等閒視之。

盲區三：再一個指標，就是觀察大陸內部的動作了。一是有無局部或全面的備戰動員，二是對內的宣傳。目前形勢，前者已有，但不明顯；後者尚無。

美國有退役將領發布警告，指美國11月3日大選至明年1月20日總統就職前，為台海爆發衝突的高風險時刻。這是把美國因素考慮了進來，但與本文誤區與盲區的分析理據並無衝突。 (作者為香港鳳凰衛視資深評論員)