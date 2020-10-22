在綠營主導的「反中抗中」聲浪下，台灣不時傳出所謂「紅色滲透」。最近綠媒再提出對岸打造「親中統治聯盟」，涵蓋政商、媒體、學界云云，製造寒蟬效應，搞得人人自危。但數據會說話，兩岸貿易最新統計顯示，台灣卻是不折不扣的受益者。誰得了便宜還賣乖，適可而止吧！

商人嗅覺最敏銳，商機在哪就往哪兒去。前副總統蕭萬長最近在京台科技論壇引最新數據說，儘管受疫情衝擊，今年前9月，台灣出口大陸仍增長13.3%，大陸出口台灣也增長7.9%；大陸海關日前也公布，前9月兩岸貿易額增長12.4%，其中台灣對大陸出口出超逾千億；9月分，台對陸出口占全台出口總額比重達46.24%。

兩岸政情如寇讎，經貿往來卻像親兄弟。中華徵信所統計，去年上半年上市公司認列大陸轉投資事業收益，再創3744.2億歷史新高。數據不會說謊。若大陸營商沒效益，轉投資總虧損，或如綠營所言台商時常「被失縱」，又如何看待兩岸經貿數據的亮麗表現？

行政院長蘇貞昌近日強調，要與美重組產業供應鏈，建立戰略合作夥伴關係。與美緊密合作沒有錯，問題是，政府利用各種事件強調大陸為洪水猛獸，三不五時扣台商大紅帽，最終結果很可能美國好處拿不到，身邊最大的市場也不再視你為兄弟。

要知道，兩岸貿易不受疫情、仇中等因素影響，且還逆勢上漲，原因很簡單，除因大陸市場廣袤、經濟發展治理得當外，就因對岸視兩岸血濃於水，有著一家人該有的相互照應。