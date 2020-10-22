快評》說好的不開第一槍 19:132020/10/22 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 我國駐斐濟代表處10月8日舉辦國慶酒會，卻遭大陸外交人員闖入騷擾，雙方引爆肢體衝突。（摘自Asia Pacific Report） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我駐斐濟代表處舉辦國慶酒會，遭大陸外交人員硬闖打人。上個月陸媒呼籲兩岸軍事緊張須克制「不開第一槍」，反倒是雙方外交人員揮了第一拳。台灣外交困境多年來遭受大陸打壓已經夠委屈的，沒想到舉辦國慶活動，主場還遭對方侵門踏戶。 大陸面對美國「大包圍」戰略，部分區域與邦交國關係緊繃，外交人員有輸不得的壓力而有脫序行為也在情理之中，基於外交豁免權，此案恐不了了之。台灣不妨趁大陸理虧機會，要求兩岸恢復對話，避免更全面性的擦槍走火，向大陸據理力爭：說好的「不開第一槍」呢？ #兩岸對話 #斐濟 #代表處 #外交人員 #台灣外交 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 快評》資費比照電信三雄 亞太電5G這棋好險！ 15:162020/10/22 財經 台灣人看大陸》我是如何認識大陸的 17:442020/10/22 徵文 朝野不對話 扁諷英談兩岸太遠 04:102020/10/22 政治要聞 陸趁美大選犯台？百萬兵力才攻得下？專家：超越地球人想像 09:402020/10/22 政治 美CIA高層來台遇襲 神秘攻擊客呼之欲出 13:132020/10/22 國際 工商社論》台灣半導體產業永續競爭力的策略 04:102020/10/22 財經要聞 《產業》香格里拉台北遠東飯店 連4年蟬聯最佳商務飯店 07:432020/10/22 財經 垂秀夫稱 日對中國政策不因美改變 04:102020/10/22 政治要聞 台灣光復紀念日 張雅屏：放棄代表中國等於放棄台灣 12:502020/10/22 政治 內外交迫的軍情局 04:102020/10/22 論壇廣場 言論熱門新聞 快評》美國大選併發症 - 短評 - 言論 旺報社評》兩岸拳頭決定論 - 旺報社評 - 言論 石齊平》台海戰雲的誤區與盲區 - 觀點 - 言論 我見我思：白德華》習近平南巡有深意 - 名家 - 言論 快評》說好的不開第一槍 - 短評 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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