我駐斐濟代表處舉辦國慶酒會，遭大陸外交人員硬闖打人。上個月陸媒呼籲兩岸軍事緊張須克制「不開第一槍」，反倒是雙方外交人員揮了第一拳。台灣外交困境多年來遭受大陸打壓已經夠委屈的，沒想到舉辦國慶活動，主場還遭對方侵門踏戶。

大陸面對美國「大包圍」戰略，部分區域與邦交國關係緊繃，外交人員有輸不得的壓力而有脫序行為也在情理之中，基於外交豁免權，此案恐不了了之。台灣不妨趁大陸理虧機會，要求兩岸恢復對話，避免更全面性的擦槍走火，向大陸據理力爭：說好的「不開第一槍」呢？