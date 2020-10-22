中國大陸是世界上最大網路與手機用戶國。雖然線上言論受到審查限制，加上消費主義盛行下「公知」逐漸退守學院，善於掌握群眾心態與修辭技巧、賺取動輒數百萬點閱的「鍵盤政論」（亦稱「鍵政派」）遂成為新時代的特殊現象。「鍵政」內容雖不少意在以「爆論變現」（狂誕之論卻有吸引力），但一些主題的盛行、官方雖駁斥但又未完全封鎖，甚至還有嚴肅期刊做學術檢討，其創意與問題都值得深思。

例如去年底突然橫空出世，與中美之爭直接有關，又牽扯到兩岸關係的「入關學」，就是一例。介紹與批判「入關學」的報導已相當多，大陸與西方學界解構其誤解歷史的專論也不少，但類似「入關」的主張在網上還是受到很多擁護。

簡言之，「入關」指的即是1644年清軍入山海關取代明祚，繼為正統。網名「山高縣」的鍵政家去年底陸續在網上闡述、鼓吹當代中國應該取法「入關」，才能從吃力不討好的舊秩序突圍。言下之意，美國是朝貢體系的中心，卻一如腐敗的大明，自居文明上國，純粹仰仗收取霸權的制度租金、壓迫本國與剝削邊緣國家度日。至於五眼國家，則好比匈奴四周的「左右賢王」，為「王庭」張目。相對於此，崛起中國有如後金蠻夷，「挖參摸魚」慘澹經營還不免遭逢霸主欺凌。與其如朝鮮一般綏服於繁瑣經學的舊秩序，卻無止境地自取其辱，不如集中力量辦工業、快意入關取代之，屆時自有新制度、新哲學合理化新霸業。

批判入關學首先認為它充其量只是一種來自修辭與譬喻的「論」，否定其「學」的自稱；第一大忌便是自目「蠻夷」。雖然「反美」論調與中美貿易戰以來的氣氛合拍，但正講求「文化自信」與復興傳統的中共怎能接受「蠻夷」？強調人類命運共同體的領導，豈是只知講求「七大恨」的狹隘之輩？其他問題包括「關」在哪裡？是麻六甲還是卡脖子的「芯片關」？川普固然自毀自由國際秩序長城，美國制度豈如崇禎朝腐朽不堪？將伊斯蘭國、新冠病毒撕裂美國比喻為流寇、闖王，不成比例。最大的硬傷是入關之後要「怎麼辦」？等著黃袍加身卻重複稱王稱霸的故事，只能說得到「權力移轉論」的皮毛，卻只是另一種粗糙的強權政治論，不僅距離「霸權穩定」的境界很遠，甚至大東亞共榮之輩也甘拜下風，果然自證作者未脫蠻夷的稚氣。

雖然禁不起嚴肅檢驗，但官方並未完全封殺入關學，顯示言論檢查不能妨礙崛起過程瓶頸期的內外壓力宣洩。只是鍵盤上的鬱悶宣洩便罷，如果變成鼓吹「形左實右」的冒險主義，不能不請學院把歷史經典搬出，實事求是地逐條反擊。反擊說明了內外雙循環、新基建的自立更生，並非重複60至70年代的「三線建設」；第1個百年前夕，鄧小平「後30年」的典範地位，也不能簡單用「前30年」加以否定。香港或許多少要深圳化，但數位人民幣不會外匯券化，深圳也絕不會大寨化。

入關學批判也帶來些許正面反思，特別是「華夷可變論」。表面上是扯旗造反、以夷變夏，反對美國「華」的地位，但也提醒人們中心與邊陲的關係不是萬世不易。如不能使臣以禮，事事講求交易的藝術，末了眾叛親離，天下皆如路人。這也同時展示入關學的價值：示範了崛起過程，包括修昔底德陷阱、威廉德國陷阱、金德伯格陷阱（公共財短缺）等多重症狀，要戒慎恐懼地避免。

最後，慘遭入關論波及的是電影《八佰》。《八佰》遲到了1年，也是審查原因。入關論竟然苛責，認為紀念《八佰》太早，應該等「入關」再說。這等於是把「關」從麻六甲搬到台灣海峽。但21世紀的兩岸關係可以簡化為「明清易代」嗎？美國選舉或許一時有「暴走謀勝」的現象，只要和平仍有一線可能，更應該沉著淡定以對。華夷之爭都可能用更文明的方式進行，兩岸豈有急著「入關」、「出關」之理？

（作者為國立台灣大學政治學系教授）