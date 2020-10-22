美國總統大選投票日益逼近，美國政府22日又一次宣布3筆對台軍售案，包括海馬斯多管火箭系統、增程型距外陸攻飛彈、F-16新式偵照莢艙等，總值約新台幣520.3億元。這是美國總統川普上任後第8次對台軍售，也是川普政府今年第3度對台軍售。

在「十月驚奇」的預期心理下，川普突然染上新冠肺炎，又神奇地3天就宣告痊癒出院。稍早前民進黨政府完全未經溝通、無預警地宣布開放美國萊豬進口，現在即使川普政府如此密集地軍售台灣，也已經顯得不再震撼了。

台灣朝野近日來為了是否恢復徵兵制、要不要徵召女性當兵等問題爭論不休，加上綠媒政論節目不斷鼓吹美中開戰、兩岸備戰的氣氛，這一切都凸顯台灣染上了美國總統大選併發症，而且口味更重，用藥量越來越凶。

川普在任內8度對台軍售，而且越到投票前嗆中口氣越暴烈、友台動作也越大，任何正常人憑常識來看，都能看出相關言行是為了激怒中共和內部「催票」。美國的抗中、制中雖然是長期的戰略方針，但像川普這樣在短期戰術上的不正常加碼，為的就是個人選戰的行險求勝，難道還不危險嗎？

民進黨政府現在全面押寶川普，姑不論川普選前還有什麼驚人之舉，如果是拜登選上，台灣如何收拾殘局？即使川普獲勝，他還會像選前一樣對台灣這樣「熱情擁抱」嗎？還是台灣牌先打了再說？

在媒體不斷渲染美中與兩岸緊張的同時，台灣民調則顯示，多數人認為大陸不可能武力犯台，而年輕人願意上戰場者比例極高，但支持徵兵制者卻極少；這種冷熱無常又矛盾的現象，堪稱是另一種台灣奇蹟的錯亂。