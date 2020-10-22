就在美國總統大選即將到來的前夕，美國眾議院共和黨的「中國工作小組」20日提出多達137項的「全面法律藍圖」法案包裹，其中納入有關台灣的7項法案，藉此清楚表達力挺台灣、悍拒中共威脅的國會立場。

這7項法案包括「台灣保證法案」、「台灣防衛法」、「台灣主權象徵法案」、「不歧視台灣法案」、「台灣公平僱用法案」、「台灣獎學金法案」以及要求國務卿協助台灣重獲世界衛生組織觀察員身分的「S.249法案」。此外，兩位參議員也共同提出「台灣關係強化法案」，希望能全面提升美台關係，特別是「禁止承認中華人民共和國對台灣的主權主張」。

按常理判斷，在美國兩大黨皆把中共視為最大對手的共識下，國會極可能在耶誕節前就全數通過前述的6項法案；唯「台灣關係強化法案」因涉及到高度敏感的台灣主權議題，等於把美國過去隱諱不談的問題搬上檯面，能否順利經兩院通過，將視大選結果而定。弔詭的是，倘若川普落敗，他勢必會將敗選責任歸咎於中共，反而可能拉高此法案過關的可能性。

觀察這幾個法案內容，其象徵意義其實遠大於實際效力，因為幾乎都是國會意見，對行政部門沒有拘束力，也難以撼動台美陸三邊關係的架構，國人實不應寄予過高期望。當然，我們歡迎美國強化對台往來，也希望軍售案能提升台灣防衛能力，尤其在大陸仍以武力進逼台灣、要求蔡英文政府就範的此刻，美國的力挺確實能有效拉抬台灣的國際地位。

美國將台灣安全視為西太平洋地區的嚴重關切，絕不容台海任一方片面改變兩岸現狀。換言之，美國不容許中共軍事脅迫台灣，也不會支持台灣法理獨立。

事實上，美國對台灣的支持仍有其限度，絕不是任由我們填寫的空白支票，否則外交部長吳釗燮日前不會在美國電視台訪問時公開坦言，「台灣目前不尋求與美國建立全面外交關係。且台海一旦發生衝突，台灣不會依靠美國介入。」如果民進黨已經有此覺悟，卻一再營造「美國必來馳援」的假象、洗腦國人，根本就是極度惡劣的政治操作！

蔡政府一面倒向美國、全然不顧兩岸相互敵視的後遺症，等同把台灣置於兩強競爭的高風險之下，連美國傳統盟邦都不會如此冒險，紛紛避免在兩強權之間選邊站，民進黨不尋求避戰，反而讓台灣暴露在刀光劍影裡，豈不是讓我們淪為任一方的籌碼？美國國務卿蓬佩奧承認台灣是美陸衝突點，只表示「會採取一切行動緩解區域的緊張情勢」，卻不敢明說如何協助台灣。亞太助卿史達偉雖重申雷根總統的對台六大保證，但說「台灣問題應由兩岸中國人自行解決」。蔡政府能聽得出他們的真正用意嗎？

在台美沒有正式外交關係的情況下，美國對台原則只有道義責任及現實考量。唯有務實面對此缺憾，台灣才能找到務實且符合自身利益的外交策略，也才不會受制於人。

（作者為國家政策研究基金會國家安全組副研究員）