無色覺醒》賴岳謙：中國經濟戰略規劃！大灣特區創新發展！(圖/新華社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第746集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「中國經濟戰略規劃！大灣特區創新發展！」

近年來全球經濟格局正發生劇變，改變的源頭可以追朔至2016年美國片面向中國大陸發動貿易戰開始。美國政府為了自身的利益，不惜為反全球分工的經濟發展合作上，對中國大陸增加關稅，不僅破壞了雙方互利共贏的基本原則，更是違背了全球分工的全球經濟態勢。

面對美國的挑釁，中國也對進口商品回擊調控關稅，還告上了WTO世界貿易組織。WTO也明確發出裁決，反對美國總統川普的關稅打擊政策，但美國依然不為所動，雙方經貿上仍持續僵持，全球貿易持續壟罩在不安定的環境中。

直到今年中美貿易戰才出現轉機，新冠疫情的出現能說徹底打亂了雙方陣營的策略。對比兩國的疫情發展，美國由於忽視疫情的傳播能力，以及政府團隊的治理無能，導致國內疫情嚴重失控。美國政府荒腔走板的防疫政策甚至連首席防疫專家的佛奇都看不下去，公開指責川普的所作所為。

美國如此與科學背道而馳的防疫工作，自然無法有效控制疫情的擴散，在疫情感染人數不斷激增的影響下，美國經濟也連帶遭到嚴重的打擊，失業人口甚至創下史上最差紀錄。有專家推估，美國可能需要至2024年，國內經濟總量才能回復到2019年的水平。

其實不只美國受影響，許多歐洲國家也因為疫情的因素，經濟正陷入高速度的衰退。反觀中國情況，在控制疫情上的成功也反映在經濟成長上。中國第一季GDP從負6.8%，到了第二季GDP竟「由負轉正」，年增3.2%，第三季的時更是爬升到4.9%。有專家預估，中國明年成長可能高達8.2%以上，增長成績令身陷困境的歐美國家羨慕不已。

這意味著中國將面臨全球經濟百年來未有的大變局。中國正成為推動世界經濟成長的火車頭，不僅有利於周邊國家推動發展一帶一路，未來在整體經濟佈局上也能顯得更加靈活。

而在此次疫情衝擊下，經濟體量和結構等方面的情況發生變化。為此，中國大陸政府不僅大力推動新一輪擴大內需方案，以應對國際疫情致使外需市場減少的挑戰，以及保障國內的產業鏈和供應鏈的安全，使中國經濟成為需求與供給相匹配、投資與消費相協調的更高水平和更多樣性的內需市場。

從貿易戰開始，美國對高科技領域技術的封鎖和關鍵設備的限制，成為中國科技經濟發展的阻力，到如今中國大陸正加速經濟發展，最需要的仍是高技術、高創新、高品質的產業基地。這樣的背景下，改革開放重鎮的深圳就首當其衝，如何扮演中國科技創新領域的火車頭在此就顯得重中之重，

中國領導人前往深圳考察，就能看出中國大陸希望能將深圳門戶大開，把它作為開放的實驗先導示範區。深圳從1979年改革開放時GDP只有2.7億人民幣的小漁村，發展到現在GDP有2.7兆億人民幣規模的世界先進城市，這40年來深圳每年平均有著20%的成長。如今除了是開放的領頭羊外，深圳還需擔起粵港澳大灣區發展的重擔。

回頭看看台灣，執政當局始終無法清楚說明，要將台灣未來的經濟發展帶向何處，只顧著進行內部政治鬥爭，甚至打壓意見不同的新聞媒體，破壞台灣的新聞民主自由。台灣的經濟雖不像歐美國家陷入疫情影響衝擊，民進黨作為台灣的執政黨，更應該思考如何振興台灣的經濟，停止台灣的政爭螺旋。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！