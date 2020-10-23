台灣房價不合理已行之有年，近日由於中央銀行副總裁陳南光在《台灣銀行家》發表一篇文章又引起熱烈討論，這篇文章認為在目前低利率、高房價，同時又有大量餘屋閒置下，房價續升非僅無助於經濟復甦，還會導致嚴重的資源誤置，政府應嚴肅正視這個問題對台灣經濟造成的長期損害。

不論陳副總裁是以個人觀點評論或代表官方試探風向，這些話如暮鼓晨鐘一般，值得我們多讀幾回，並多加深思，這確實是個大問題。猶記得2010年時任央行總裁的彭淮南也曾嚴斥大台北房價漲得離譜，隨後並採行選擇性信用管制，行政院也提出「健全房屋市場方案」，然而健全房市十年來效果如何，我們來分析一下。

依內政部住宅價格指數及先前的住宅需求調查加以估算，最近十年（2010～2019）國內房價又漲了五成，而同期間家庭可支配所得卻只成長17％，這樣的薪資成長自然是追不上房價的漲幅，房價上漲十年來始終是民怨之首，實非偶然。當年彭總裁怒斥房價漲得離譜，那一年貸款負擔率也只有28％，十年過去，去年底已升至35％，這意謂著買房子的家庭每月收入逾三分之一得拿去付房貸，剩下的錢才能拿來消費，這樣的生活非僅徒惹民怨，更已影響總體經濟的成長動能。

依主計總處的估計，近十年民間消費成長已落後於經濟成長，這種情況在2000年之前未曾出現，那時民間消費的擴張總是在經濟成長之上，是推升總體經濟的重要動能，然而十年健全房市的結果並未抑制囤房、囤地之風，而且房地產價格扶搖之上，消費動能每況愈下，財富分配日益不均，這也正是陳副總裁所談到的嚴重資源誤置的結果。

然而，許多人不免要問，既然國人收入成長如此之慢，而依十年前普查國內空閒住宅高達156萬宅之多，依供需法則，供過於求理應漲不起來才是，何以十年來房價又漲了五成？原因就在於近六年台灣每年有逾2兆台幣的超額儲蓄，十年來（2010～2019）累計20兆的超額儲蓄，這些錢是指沒有被引導到民間投資（或政府投資）的閒錢，這龐大的閒錢其實並不閒，最後自然會進入房市、股市推升資產價格，炒熱房價、股價，若不未雨綢繆勢將加劇泡沫風險而傷害實質經濟，這也是陳副總裁所擔憂的事。

五年前當超額儲蓄升至歷史新高時，中研院院士胡勝正也曾示警：「龐大的儲蓄若沒有被民間投資吸收，最後總是被拿去炒房，這是嚴重警訊，不但牽涉短期景氣，更是長期競爭力問題，政府應速提對策。」然而這些呼籲又過了五年，超額儲蓄所衍生的炒房問題更趨嚴重，房價已然高處不勝寒，讓年輕人每每望樓興歎。

我們不能說這些年政府沒有作為，但缺乏決心，好像什麼都有做，但都做的不深入，十年來除了行政院啟動健全房屋市場方案，央行也實施選擇性信用管制緊縮特定地區的房貸，財政部也採行房地合一稅，惟健全房屋市場方案力道平平，選擇性信用管制也僅實施六年，以如此微弱的政策力量要力抗房市投機狂潮，豈能有成？房價近十年大漲五成實非偶然。

對於如今國內資金湧入房市，以致各地房價高漲，日前央行總裁楊金龍在立法院被詢及是否會推出信用管制時表示：「目前並非適當時機，央行實證研究顯示稅制比房市信用管制更有效。」而財長蘇建榮被詢及相同問題時也表示：「政府已注意到高房價問題，中央銀行、財政部、內政部會整體考量在適時出手抑制高房價。」國發會主委龔明鑫更表示：「自今年6月起國發會已進行跨部會討論，目前正在釐清這一波房價上漲是局部性還是全面性，以利日後從容因應。」

我們認為三位首長的談話顯示出政府欲有一番作為，不論從資金面循選擇性信用管制以阻絕其炒房資金的取得，或從賦稅面以囤房稅提升房屋持有成本，皆是健全房市可行的作法，至於落實到政策上如何避免殃及無辜，降低對總體經濟的傷害，相關論述與研究早已汗牛充棟，毋須我們於此贅述，如今健全房地產市場能否成功，或者說打房能否成功，悉數取決於政府的決心，只要府院有決心，以央行、財政部對實務面的嫻熟，絕對足以讓房市脫胎換骨，若無決心，則央行說一說，財政部談一談，國發會跨部會盍各言爾志一下，然後提出一個不痛不癢的方案，如此非僅台灣房地產永無健全之日，亦將為投機客所嗤笑。

我們希望府院高層了解台灣房地產市場的不健全，非僅是民怨而已，其對總體經濟的衝擊，財富分配的惡化正與日俱升，應放手讓相關部會循其專業研議「健全房屋市場方案2.0」，惟有高層有決心，並下達明確指示，健全房市才有成功的可能。