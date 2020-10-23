中共總書記習近平、大陸全國政協主席汪洋，先後以韓戰70周年和台灣光復75周年名義發表演說，對外釋出極為強硬的訊號，習近平稱「中國人民惹不得，惹翻了不好辦」，汪洋說「一個國家只能有一個中央政府，我們決不允許任何分裂國家的行為」，東亞戰火迫在眉睫了嗎？

表象看來確實如此，就政治現實而言，中共也需要挺起腰，否則面對美國和台灣步步挑戰，又如何安定民心士氣？

但這不表示大陸決心一戰，習近平演說中仍表示會「用他們聽得懂的語言同他們對話」，汪洋由官方發布的通稿也做了若干修飾，降低強度。

美大選進入最後關頭，人人擔心十月驚奇，火熱選戰及疫情下不確定的通訊投票比例，「驚奇」還可能延續到明年新任總統就職，大陸基於過去經驗，須把「醜話說到前面」，這是必須強硬的第二個理由。

把醜話說到前面，是一種戰略清晰，其實是負責任的表現，只要博奕雙方認知對方的底線，就可避免衝突，維持和平競賽的格局，冷戰期間古巴飛彈危機，美蘇確知對方底線，核子大戰危機就大幅降低了。

川普政府顛覆季辛吉開創的對中國「交往政策」，中美關係陷入螺旋惡化狀態，中美關係固然已經是一種結構性狀態，不會因為政黨輪替而改變，但兩黨不同的做法還是會帶來不同的結果。而且最近美國國務院姿態明顯降低，對台政策又往「戰略模糊」調整，大陸「戰略清晰」似乎收效。

大陸希望有更長的戰略機遇期，需要更多投資與就業機會，需要繼續提升消費能力，需要大力開發西部地區，需要繼續提高科技水平，這是習近平南巡談話的核心。

簡單說，大陸需要和平，不想打仗，習近平和汪洋的談話用「我們聽得懂的語言」就是「我不想打，你也別惹我」。

美國想和中國打嗎？未必！台灣想和大陸打嗎？恐怕需要想清楚！