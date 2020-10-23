最近網路熱門話題是恢復徵兵、延長教召、社區皆兵、美國民眾願意支持台灣和中共作戰、甚至是如果中共訴諸武統的話，有高達8成台灣人願意打仗，一時間，台灣上空似乎戰雲密布，好像年輕人個個都想上前線奮勇殺敵，結果前國防部長馮世寬突然來了一句「渣男」，頓時間澆了一盆冷水，讓大家冷靜下來。

70年了，國民政府從大陸撤退來台，台灣本島已經70年沒有發生任何戰事，歷經了3代的和平時光，正因為這樣，大概都對戰爭的災難無感，儘管曾經走過戰爭年代的老一輩再三提醒：避戰，避戰，避戰！但是聽在年輕世代的耳中，不是打成失敗主義，就是打成中共同路人，馬英九前總統也提醒首戰即終戰，同樣遭到無情的批判。這讓我想起了，以色列前總理拉賓。

拉賓兩度擔任以色列總理，當過國防部長，曾經是一位驍勇善戰的軍人，領軍打過著名的「六日戰爭」，戰勝埃及、約旦等這些鄰近的阿拉伯國家，但是，在1993年他卻和死對頭巴勒斯坦解放組織的首腦阿拉法特達成了和平協議，這項偉大的創舉，讓他隔年得了諾貝爾和平獎，可說是實至名歸。然而，卻在第二年的一個和平集會中遭到激進的以色列青年暗殺死亡，震驚全世界，原來為了和平是要付出生命代價的，拉賓作為一位軍人沒有死在戰場上，卻是死在和平的集會場合中，令人不勝唏噓。

當年拉賓在簽署和平協議時，面對以色列一波又一波反對謀和的聲浪和抗議示威，曾經說過許多名言，他說：「我是個經過浴血戰場的人，所以我要尋找和平的出路…，幾萬個示威的喊叫，還遠不如一個哭兒子戰死的母親的眼淚，給我的震撼。」當時反對他簽署和平協議的群眾大會上，有人高舉拉賓是猶太人的叛徒，然而拉賓用過人的勇氣堅持走和解的道路。

前一陣子，在美國的鼓勵牽線下，阿拉伯聯合大公國和巴林等阿拉伯國家與以色列關係正常化，川普自豪這是他的政績，讓中東遠離戰爭。可是，回到亞洲，美國卻為了和中國對抗，拉著台灣上前線，民進黨為了自身的政治利益，也跟著配合演出，再發動所謂鍵盤戰士，在網路上喊衝喊殺，兩岸對立氣氛直線上升，戰爭還沒開始，我們已經付出了沉重的代價。

例如，為了應付中共戰機擾台，日前國防部長證實，我國空軍為此已出動超過2000架次戰機，耗費的成本達台幣255億元，另外，為了防衛需要，未來幾年我們對美的軍事採購總經費估計7647億元，這麼龐大的預算需在未來數年編列預算支應，必須要耗盡民生經濟來應付。然而回頭看看台灣的現狀，面對勞保即將破產，政府卻無力負擔，所以要轉嫁到勞工身上；健保也將破產，所以要調漲健保費率。我們寧可拿錢去買軍火，卻犧牲了民生經濟，這划算嗎？

台灣還有一個更嚴重的結構性問題，大家都知道，上戰場的都是年輕人，台灣人口老化的問題非常嚴重，我們為了保護年輕人都來不急，還要犧牲他們去打仗嗎？最近光是為了教召延長的問題，馬上有人聯想到對企業生產力的影響，最近國發會預估，台灣的總人口將於今年開始轉呈負成長，主要是因為今年出生數將低於死亡數，人口開始自然減少，預估5年後我國將進入超高齡社會，我們不去思索如何創造安居樂業的環境，還處處想要著戰爭，甚至搞到社區皆兵，這樣年輕人還敢生小孩嗎？還記得前一陣子雙十節的軍機在凌晨預演，就讓睡夢中的台北市民驚醒，以為戰爭臨頭，慌張不已，可見戰爭會帶來多大的恐懼與傷害。

美國開國元勳富蘭克林曾經說過，「從來就不存在好的戰爭，也不存在壞的和平」，意思是所有的戰爭都是殘酷無情。我們政府最喜歡說，我們不求戰，也絕不避戰，但如果看看戰爭的後果，甚至是這段時間我們浪費了這麼多的時間在討論戰爭，花了這麼多錢在軍事武器的採購上，是不是應該改成，我們要全力避戰、求和。拉賓在被暗殺的時候，那顆無情的子彈貫穿胸膛，鮮血將他的演說稿染紅，這篇演說稿的題目是〈和平終將實現〉，一位軍人尚且用自己的生命追求和平，我們有甚麼理由不斷升高戰爭的可能性？