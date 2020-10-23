美國大選進入最後博奕階段，日前川普陣營拋出拜登家族的醜聞資料，其效力看似可與台灣的興票案相比，但因美國主流媒體拒播拒登，且拜登陣營也反應冷淡，可見川普仍難以扭轉頹勢。

22日登場的總統候選人終場辯論會，為避免上次辯論時川普插話高達百餘次，此次以主持人關麥克風的方式來控制。雖然川普還是幾次打斷主持人的發言，但無傷大雅，而拜登則一如往常的中規中矩。

此次辯論中，川普質問拜登有關黑白融合等問題，為何在8年副總統任內沒做？但副總統只是備位元首，川普極力牽拖拜登是歐巴馬副手的說法其實不智。

川普依然多次自吹自擂，或說自己最了解綠能，在照顧弱勢方面表現最好，最無種族歧視等等，雖然未如上次咄咄逼人，但所提內容的錯誤率比上次更高，例如對抗疫情引用的相關資料與疫情會自動消失等，都與事實不符。在有關極右派議題上，川普在上次辯論時還要「驕傲男孩」準備好，但這次卻表現得極為中立，甚至還語帶批評，立場和上次差距甚大。

綜合觀之，此次辯論雙方都表現平實，也都立場明顯、立論清晰，尤其拜登強調為中下貧民謀取福利，例如歐巴馬健保。川普強辯自己也重視弱勢群體，但他在任內只是積極撤銷歐巴馬健保而未提出任何取代方案，可見川普有意靠向拜登的政策，因而顯得立場鬆動，確實略遜一籌。

拜登此次表現甚佳，並無老態，雖然有時講話會稍微停頓，但也都可以即時跟上。尤其在問到若勝選就職時會如何面對那些非支持者時，拜登表現了領導人的高度，肢體語言感人，有意融合歧見、共創未來，令人印象深刻。相對地，川普只顧東拉黑人西扯亞裔，自我吹噓做得多好，聽了令人不知所云，且用詞冰冷，毫無領導人的魅力。

在辯論中，雖然川普提及拜登的腐敗，而拜登也強烈回擊，且雙方都及時打住，因而負面選舉的部分十分有限，相對讓各自的立場更加明顯，這是此次辯論優於上次的主要部分。辯論之後，美國主流媒體的民調顯示，拜登勝川普近10個百分點，可見川普還需要更多的「驚奇」，否則難以扭轉乾坤，因此大選前台海掀波的可能性仍高。

為拉攏亞裔選民，日前拜登還投書《世界日報》，讚揚台灣是抗疫典範，並稱台灣是民主政體而未稱國家，顯示他在對台外交政策上比川普保守的態度。由於拜登的贏面甚大，蔡政府對於美國外交政策的轉變應及早預做因應。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）