《國家通訊傳播委員會組織法》規定：「本會依法獨立行使職權」，但行政院長蘇貞昌屢次伸手侵犯。以今年3月4日為例，NCC同意「中台灣生活網」變更為新聞頻道，但1周後NCC推翻了自己的決議。NCC自我打臉，是當天的決議有重大專業疏失？或是這7天內有政治力介入？到底是3月5日還是6日代理主委陳耀祥被叫往行政院、被施壓？NCC對「七日懸疑」的專業或政治責任，迄今無能對外釋疑。

面對中天換照案，行政院幫NCC說話，行政院發言人強調「上一個6年中天新聞台被罰1000多萬元，這兩年只被罰900多萬元」。NCC與某些輿論也將換照案定調為換照與否的關鍵在新聞品質，與新聞自由無關。但行政院玷汙NCC在先，NCC失去公信力，行政院再度藉著NCC限縮特定政治言論的影響力，NCC如何撇清中天案與新聞自由無關？

我國的《衛星廣播電視法》立法初衷企圖營造合理品質的媒體環境，可惜實踐的結果，不只新起的黨政勢力介入，新聞也多是小貓叫、小狗跳、鄰居汪汪叫的瑣事。如同其他新聞台，中天新聞台問題不少，「三市長合體，鳳凰展翅」的報導當然該罰，但當幾大新聞台對於萊豬進口多袒護或噤聲的當下，關中天當然就是當權者要減少反對聲浪。

論新聞生態，須面對殘酷的現實：政治就是比聲量，比管道。不能說關了中天之後，還有中視，因此不是限制言論自由。NCC貞操已失，由NCC審中天本就是政治操作；NCC企圖讓反對立場的言論少個重要平台，當然是言論自由的問題，不只是新聞品質的問題。

NCC針對中天換照案開聽證會，列出的第七點議題裡寫著：「中天新聞台換照案對國家安全…有何利或不利之影響？」拿國家安全當作審查的考量， NCC的白紙黑字更證明了，關中天是對媒體進行言論管制，這是言論自由的議題。

祭出國家安全以限縮言論，是統治者遮掩弊端的常用手段。美國大法官布萊克在著名的《紐約時報》對抗尼克森政府的案件中，談到國家安全與新聞自由時就強調：「媒體為被統治者服務，而不是服務統治者。廢止政府審查媒體的權力，媒體才能自由恆常地監督政府行為。」他強調自由的媒體才能揭露政府的欺騙，「國家安全」是寬鬆含糊的通稱，不該藉以侵犯言論自由。

1987年時，民進黨曾反對國民黨立《國家安全法》限縮言論自由，當時聲援的自由派學者強調，政治主張與行為是否侵害國家安全要檢視：一、是否造成立即且明顯的危害；二、是否有強暴脅迫。NCC如今主動祭出國家安全的大帽子，有責任用最嚴格的證據法則負起舉證責任，在聽證會前事先公布證據，中天新聞台有哪些言論造成了立即且明顯的危害，而且有強暴脅迫。

若NCC無法舉證，NCC的聽證會就不該拿國安當栽贓的藉口。前主委詹婷怡被逼離職後，NCC已委身為蘇內閣的政治婊子，但委員中仍有正直者，期待他們能出汙泥而從良。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）