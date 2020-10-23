中天新聞台面臨存續關頭，NCC即將於本月26日破天荒為此召開聽證會，台灣的新聞與言論自由能否獲得應有的尊重與保障？中天新聞台的換照審議能否得到公平公正的處理？社會應更深切了解，正確判斷。

民進黨政府處心積慮想關掉中天新聞台，可以分別從兩個策略與三個階段審視。兩個策略指的是如何建構撤掉中天的理由或依據，一個是危害國家安全的指控與抹紅，另一個則是增加對中天裁罰的數量，以證明中天經營不善與專業不佳。

但蔡政府就媒體如何危害國安的定義說不清楚，更提不出兩者相關連的證據，只流於輿論的製造、感覺的渲染，當然抵擋不住民主需要多元價值、不容只有一種聲音的質疑與批判；因此不斷累積對中天新聞台甚至評論的行政處分，以營造關掉中天的社會聲浪，便成為其屢試不爽的偏方。而最大的弔詭是，NCC算準了外界只會看到中天被NCC裁罰的案件遙遙領先所有新聞台，卻很少人清楚中天被罰的原因是否公正合理，乃至與其他台相比是否有公平的標準？

裁罰明顯有雙重標準

三個階段則是指如何操作、執行的過程：一是透過綠媒、綠嘴、網軍瘋狂撕咬中天舔共媚共、賣台危害國安，而且罰鍰最重最高；二是NCC假藉輿論皆曰可殺，召開聽證會公審，藉特定外部專家學者之手，廢了中天的照。三是清理中天所空出的黃金頻道，引進特定對象，讓民進黨派系結盟的政商勢力進駐互利。

這其中，危害國安的紅媒指控是明著來的炮轟，不斷罰鍰的累積看似也是明著來的行政處分，但其實更像是傷人於暗處的狙擊，讓你無從辯解，而外界也分不清虛實，等到你回過神來，無數小痛已擴大為致命傷口。

以NCC近10年對新聞台的裁處案例來看，前8年各台被裁處者有兩大類，一是違反節目分級／違反兒少法、性侵防治法／妨害公序良俗；二是廣告違法（廣告超秒／置入行銷／新聞廣告化）等，從未因為政治評論罰過電視台。但2018年民進黨敗選次年，首度出現政治新聞和政論節目因「違反事實查證遭到處分（中天5件、T台1件、三立1件）。

再以今年1～9月NCC公布的11件新聞台裁處案例來看，違反事實查證遭處分共5件，全都是中天的政治新聞和政論節目；因為來賓發言評論政治而遭政府處分的案例，10年中只有中天一家被罰！

絕的是，這兩年來政府既開先例也開惡例，竟然跨越紅線對政治新聞與評論開罰，而且還只裁罰特定電視台，明顯是雙重標準。這段時間「剛好」就是從2018年末韓流掀起熱潮、民進黨九合一選舉大敗之後，也「恰巧」是蘇貞昌回鍋閣揆的這兩年，這不是蓄意為之，拿特定對象開刀，製造寒蟬效應，什麼才是？

尤有甚者，來賓強強滾在節目中因為批判1450和網軍，中天新聞台兩度遭到裁罰；但過去政論節目若來賓發言不當，權益受損者依法自會針對來賓提告，如陳菊告過謝寒冰、馬英九告周玉蔻等，過去數十年來皆如此，從未發生過來賓因政治評論，竟使電視台被政府處分的情況。NCC說中天新聞台因常犯錯而遭罰，但以今年1～9月，各台因為廣告違規或是違反公序良俗遭處分有6件，其中沒有1件是中天，顯然NCC認證，中天只有「政治上的錯」。

配合執政者打擊異己

再以中天遭罰的一些著名案例來看，一位柚農在LIVE節目脫口而出，說錯柚子損失的數量，儘管主持人和來賓當即補充改正，竟也被NCC以「未經事實查證」重罰100萬元！試問LIVE節目如何控管言論？立即補充改正竟然也不算補正？又如中天報導韓國瑜、盧秀燕、侯友宜三人合體造勢，天現鳳凰雲吉兆，螢幕也上了「民俗不可盡信」的標語並有氣象專家的解說，卻還是被罰了40萬元；相對的，民視和三立都做了「祥龍真子？賴清德接閣揆當晚「巨龍紅光」被傳成異象的報導卻沒事。再如中天報導小朋友挺韓國瑜被罰60萬，但民視、三立報導三姐弟捧小豬撲滿要送蔡英文，還是沒事。NCC不是東廠，什麼才是？

NCC應該是通傳產業的推動者、通傳秩序的維護者，卻不務正業，以媒體管理者甚至控制者自居，還祭出關台手段，配合執政者打擊異己 ，即使能以行政權裁罰，卻在經不起陽光檢視的照射下，現出不堪深究的醜態，這是台灣民主最大的悲哀。