公廣集團近期內董監事換屆，將要選出新任董事長，此時，民進黨立委連署推動《公共電視法》修法，主張降低現行跨黨派審查小組3/4的同意權高門檻為1/2。

表面上，民進黨立委看似是要解決因過高門檻而導致董監事難產的問題，但骨子裡其實是想趁機將民進黨的綠手伸進公廣集團，徹底綠化應該獨立超然的公共電視台。

民進黨兩度執政，將綠營人士塞滿政府各部會機關或周邊附隨組織的動作可謂到了讓人咋舌搖頭的地步。隨便舉個例子，先前因為蔡英文出訪專機走私菸品案，就爆出「綠營人馬全面寄生華航」的驚人內幕。

當時有民代爆料，指時任華航資深副總的羅雅美曾是前民進黨秘書長邱義仁的親信；負責免稅品的空品部副總邱彰信是民進黨立委邱議瑩的弟弟；華膳空廚董事長葉菊蘭是民進黨國母；華旅旅行社前董事長是現任高雄市觀光長周玲妏（前民進黨高雄市議員）；而主持專機會議的華航董事長兼總經理謝世謙則是民進黨新潮流派的一員。整個華航集團上下塞滿了綠營人馬，可說是已成了標準的民進黨「附隨組織」。

而現由民進黨過半的立法院，又傳出有立委串連連署，要降低公視董監事同意權的門檻，令人聯想是繼大開綠營人馬入主公廣集團決策階層大門後，再伸手安插綠營人士進入公廣集團，完成全面綠化公廣集團的目的。

其實，在還沒有進行《公共電視法》修法的行動之前，公視集團內早已有親綠媒體人士高調進駐，像客家台的某位高層經常在個人臉書上批判馬英九，諷刺國民黨，並護航民進黨；此外，一位親綠的資深媒體人，也擠進公視莫名其妙創設的台語台出任台長。

公共電視先前之所以要立法規定同意權訂為3/4高門檻，就是要讓必須超然獨立的公視董監事，不僅要有專精的學養，還要能在政治上保持中立，所以要讓絕對少數的在野勢力，也能擁有否決權；套句國民黨籍台北市議員羅智強的話，「這樣才不會讓公視成為民進黨的1450。」

而民國86年通過《公共電視法》時，包括民進黨立委陳其邁、柯建銘與蘇貞昌都是表示肯定制定這樣的同意權高門檻。

其實，想透過立委修法降低公視董監事同意權門檻的事情這次並非頭一回，早在國民黨執政時期的馬政府，也曾起心動念過想幹這件事，但因為民進黨的強烈反對而只好作罷，為顧及公眾形象而放棄了用立院絕對優勢席次強勢提案的機會；當時蘇貞昌也是堅反對調降同意權門檻。

而因為同意權通過的高門檻，也曾導致公視董監事案曾擱置了900天才選出的歷史紀錄，而第6屆董事在去年9月任滿，但如今第七屆董事21席只通過7席，監事7席只通過1席。這樣高難度的通比例，並未癱瘓公視的決策運作，也仍舊無法完全確保公視的超然獨立，因為畢竟還是發生了如前所述，公視莫名其妙地成立語言已佔絕對優勢的台語台的事件。

對民進黨立委推動修法的舉動，蔡政府的態度很值得玩味。蘇貞昌領導的行政院對此表示，行政院不但不提出行政院版的修正案，還會尊重立法委員的立法權，擺明了是不好意思自己出手，怕吃相難看引人非議，所以才派出黨籍立委充當打手，全力航修法案。

可以預期的是，只要民進黨立委決意強渡關山、進行修法，那公視從此之後將會變成黨姓集團與民進黨的禁臠，這是拿人民的納稅錢，去供養民進黨的政黨電視台；而民進黨也將再次證明自己的雙標無下限了。

為了這件事，過去曾兩度表態爭取調降同意權門檻的蘇貞昌，這回別躲在行政院裡裝孫子，應該公開明確的表態是否贊成民進黨立委的提案修法。

（作者為資深媒體人）