10月22日大陸全國政協主席汪洋在慶祝台灣光復75周年學術座談會上表示，「和平統一、一國兩制」是大陸一貫方針，歷史上中國統一大多靠武力解決，造成兵戎相見、骨肉相殘的悲劇，如今誰也不願看到這種悲劇重演。他強調，但凡有一線和平統一的可能，大陸都會努力做到；大陸不願見到台海開啟戰端，但台獨如果挾洋自重，台海必定地動山搖，大陸絕不害怕戰爭，台獨與外國勢力的干涉，大陸不會留有任何空間。

第二天，大陸國家主席習近平在「抗美援朝（韓戰）70周年」紀念大會上，引用毛澤東的話，「中國人民已經組織起來了，是惹不得的，如果惹翻了，是不好辦的」，並稱「任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土，中國人民必將迎頭痛擊」。習並暗批美國：「任何搞霸權，霸道、霸凌的行徑都是根本行不通的，且最終必然是死路一條。」他並表示：「對待侵略者，就得用他們聽得懂的語言同他們對話，這就是以戰止戰、以武止戈。用勝利贏得和平、贏得尊重。」

中美貿易戰逐步升高為匯率戰、科技戰、金融戰；美國衛生部長及國務次卿先後訪台、國會通過多項友台決議、美國軍售台灣項目及數量大幅擴增；中美台軍機持續在台海及南海海域上空「互訪」；中共最高領導階層一直非常隱忍克制，從未親上火線與叫陣。如今，汪、習二人先後發表強硬的談話，後續發展值得觀察。究竟，這是中共武力犯台的前兆？還是中美軍事衝突即將在11月3日美國總統大選投票日爆發的先聲？所謂「2020中共攻台」的預言，即將成真？

民進黨執政後，否認「九二共識」，兩岸關係急轉直下；2019年香港反修例暴亂，台灣攪和其中，加深了北京對美國借道台灣阻絕中國發展的憂慮，也坐實了「解決台灣問題，必先排除美國干預」的論證。細讀習汪二人的講話內容，中共非常明白，當今兩岸的矛盾與衝突，主要的藏鏡者是美國，台灣不過是蠅附驥尾的影舞者，藉勢反中謀獨罷了。因此，警告台獨，必要指責台獨「挾洋自重」，也不忘將台獨與外國勢力連結在一起。而習近平的講話，更是直接指涉侵略者，「以戰止戰，以武止戈」，才是他們聽得懂的語言。不消說，抗美援朝紀念會上指責的侵略者正是美國。至於台灣，中美建交40年來，兩岸優勢已經全然翻轉，在中共眼裡，統一台灣如探囊取物，遲早之事，也不急於一時，唯一憂慮，就是美國勢力的介入。

「項莊舞劍，志在沛公」，習汪警告，意在美國？汪洋講話前一日，中共中央擬修改《國防法》，增加「發展利益受到威脅」，作為開戰的條件之一，而所謂「發展利益受到威脅」，不正明的暗的指美國對一帶一路、亞投行、中國製造2025、工業2045、乃至於中國疫苗外交的威脅嗎？因此，習汪警告，意在美國的推測，絕非無的放矢。

還有兩則新聞可為佐證。一是在汪習發聲警告前的10月20日，央視公布解放軍空軍驅離外國戰機的影片，片中可見，雙方戰機距離已接近到可清楚看見機徽、機號。第二則新聞則是中共外長王毅在第10屆東亞峰會外長會議中表示，光是今年上半年，美國就派出近3000架次軍機、60多艘次軍艦，「在南海炫耀武力，強化軍事部署，…肆意推高地區衝突風險。」

習汪發聲警告，莫非中美軍事衝突將於南海爆發？在南海地區，用侵略者聽得懂的語言與其溝通，「以戰止戰，以武止戈」。除可嚇阻美國持續介入台灣問題，鼓動台獨外，還可避免兩岸兵戎相見，骨肉相殘，給「和平統一、一國兩制」存個念頭。也算是另類的不戰而屈人之兵。

值得警惕地是，根據台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會發布最新民調顯示，若中美發生衝突影響台灣安全，有58.7％的受訪者表示願意和美國並肩作戰對抗中國大陸。台灣人勇猛，甚至願意為美國利益浴血而戰？或者，多數台灣民眾習慣了跟在強者屁股後頭「嗑濫飯」？真要台獨，真要單獨面對中共，那又是另一番說詞了。

中美果真在南海地區爆發軍事衝突，台灣該如何自處？這應該是現階段執政者最該想清楚的問題。

（作者為作家）