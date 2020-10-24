今年的美國大選即將進入尾聲，拜登一直保持較為穩定的領先優勢，川普很大概率將無法連任。這一可能的結局無疑會讓全面挺川的蔡英文政府陷入尷尬境地，因為這將會是蔡政府第二次在美國大選中押錯寶，4年前蔡英文公開向希拉蕊遞出橄欖枝，最終也是一場空。

這種政治大忌頻繁出現，足以證明蔡政府在評估區域戰略和處理對美關係方面，存在極大問題，儘管蔡政府喜歡誇耀自己處理台美關係的能力，但實際上，他們面對美國並沒有多少籌碼可以利用，與其說他們想在美國的總統候選人中選邊站隊，不如說他們只能寄希望於現任者，畢竟他們在有限的空間內已經與現任者有了一定的互動和溝通，延續這種連接要比重新打開局面要容易得多。另外，他們也受制於自己的反中意識形態束縛，許多台灣民眾也是如此，高舉反中大旗的川普確實會讓綠營感到價值觀上的契合。最近被熱議的一項民調就顯示，亞太地區只有台灣才支持川普連任，東南亞各國以及香港都樂見拜登當選。

當然，蔡政府也不必過於糾結這次美國大選的結果，事實上，無論是誰當選，美國官方都不會輕易放棄台灣這個籌碼，拜登剛剛在美國的《世界日報》投書，表達強化台美關係的想法，這也意味著拜登充分認識到台灣的重要性。作為歐巴馬的副手，拜登很大概率將延續歐巴馬政府的亞太政策，而在歐巴馬執政後期，重回亞太並構築中國包圍圈已經是其既定政策，反而是川普的爆衝破壞了這些努力，對此蔡政府恐怕也是點滴在心頭。

問題在於，無論美國支持不支持台灣，或者在多大程度上支持台灣，其實都不過是些枝節問題，即便現階段能給台灣帶來一定的安全感，也不意味著未來也會保持這種支持。真正能對蔡政府構成致命威脅的，將會出現在更高層次，在於中美關係的重構。川普政府的不走尋常路，固然給中國大陸帶來諸多紛擾，但這些對抗措施對美國自己的損傷也絲毫不會少，美國的國際形象和影響力都在快速下墜，而拜登的上台，恐怕也沒辦法扭轉這一局面，從拜登的政策宣示來看，他確實也提不出真正有現實意義的政策，來講清楚到底如何能夠遏制中國大陸，換言之，美國兩大黨都處於茫然狀態，只能走一步看一步。

而對中國大陸來說，情況恰恰相反，目前看來雖然困難重重，但中國大陸處於上升期，而且處於轉型期，正在思考如何從既有國際秩序的參與者，變成國際秩序的維護者、規則制定者，乃至國際義務的承擔者。美國正在聯合許多盟國，期望構築反中包圍圈，但成效並不顯著，各國固然感受到大陸崛起帶來的衝擊，但不像美國那樣充滿著危機感和壓迫感，這就意味著中國大陸與世界各國的關係可以調和，也可以在緊密的互動合作中找到新的模式，進而反過來推動美國接受新的中美關係格局，而中國大陸的世界影響力只會進一步提升，前提是大陸快速適應自己的全新國際地位和角色，並做出及時的調整，承擔起美國轉移出來的國際責任。

在這種情況下，台灣要面對的國際格局顯然不會有利，現階段的那種反中氛圍恐怕也不過是迷霧一場，除了讓蔡政府自嗨之外，也就只剩下戰略迷惑的功能。