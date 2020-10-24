中天新聞台換照事件，台北市長柯文哲被問到什麼是「紅媒」，他直截了當的說，這都是扣帽子。的確，近30年來台灣的政治文化中，最流行且最惡劣的風氣之一就是扣帽子。而最擅長扣帽子的始作俑者就是民進黨。這次中天換照前的「紅媒」、「中資」指控，就是民進黨和其附隨組織扣下的大帽子，目的讓民眾產生立即印象，讓中天難以脫身。

民進黨的扣帽子文化始於選舉，他們用最簡單的一句話或一個綽號，置對方於死地，早期扣國民黨是「顧面桶」，後來說是「中共同路人」、「買辦」，讓國民黨一路掛到底。

以個人來說，扣的帽子更是難以承受，例如連戰叫連阿斗、連阿舍；郝柏村叫郝軍頭；韓國瑜叫草包；馬英九也被貼上馬卡茸。受害最深的應該是吳敦義，扣上一頂「白賊義」的帽子，不僅選戰難打，還一輩子難翻身，後來又加了一頂「白海豚」。

民進黨不只會扣人帽子還會把自己戴頂好帽子，例如稱陳水扁為阿扁、蔡英文為小英、陳菊為花媽，聽起來很親切；蘇貞昌叫衝衝衝，游錫堃叫水牛伯，感覺很有幹勁。事實上是這樣嗎？

這次為了幹掉中天，用一樣的伎倆，先抹黑中天，NCC連續開罰中天，說它製造假新聞要罰，而且屢勸不改所以連續罰；接著說中天是中資，而且是接受國台辦指揮的紅色媒體。所有的抹黑、抹紅只有一個理由，只因為中天沒有捧民進黨政府。

扣帽子文化是民進黨打擊對手的手段，不僅有效，而且可以讓對手倒地不起。但它卻是卑劣低俗的手段，也是台灣民主發展的逆流。民進黨可以停止扣帽子的遊戲了，民眾更不要一而再、再而三的上當了。