大陸政協主席汪洋在紀念台灣光復75周年研討會上的講話，延續了陸方今年以來日益嚴厲的對台基調，重申爭取和平統一的前景，同時講出「仁至義盡」、「地動山搖」、「惡有惡報」、「身敗名裂」等硬話。不久前汪洋還說「兩岸和平統一水到渠成」，如今卻表露不安的負面情緒。

北京對兩岸情勢的不安感，源於政治分歧迄今無解，台灣社會對中國人認同度逐漸下降，更重要是近期民進黨政府對外路線，令北京認為台灣已淪為美國棋子，無論是「面子」還是「裡子」都是重大挫折。大陸領導人提出「兩個百年」藍圖，明年即將達到「第一個百年」里程碑，怎能容許台灣問題久拖不決，甚至愈拖愈被動、愈失控？

因此，無論是近期大陸高層的講話，還是大陸軍方、安全系統戰爭意味的言行，再結合大陸草根輿論一片要求「武統」的呼聲，對台壓力一波強過一波，很難不令人歸零思考，大陸對台政策是否進入放棄「和平統一」的轉折點？

「和平統一、一國兩制」起源於對毛時代「解放台灣」政策的檢討和調整，實際上成為有血有肉的政策，還要從鄧小平時代算起。和平統一並非簡單站在「武統」對立面，而是鑲嵌在文革後中國大陸整個內外路線的歷史性轉向之中。大陸對台實行和平統一，對外採行和平發展，為的是贏得「戰略機遇期」，引進包括港、台在內的西方資本和技術，輔以對內休養生息、放水養魚，才有了改革開放40年來大陸的經濟奇跡。

由此可見，當時的大陸願意以和平統一，去面對和處理一個意識形態、政經制度、生活方式截然不同，且處敵對狀態的台灣，其實是大陸面對整個世界的基本態度，台灣只是其中一環。

如今的大陸實行市場經濟、與世界融為一體，除了一黨制的政治架構以外，大陸和台灣以及西方各國的差異較40年前大幅縮小，甚至很多方面逐漸趨同。而大陸在這一過程中加強了自身國力、軍力，更鞏固了統治正當性，這不得不說是和平統一、和平發展的勝利和成就。

換言之，評判大陸「和平統一」是否成功，並不意味著要把兩岸是否已經完全實現統一當做唯一標準，而是要從更宏大的面向來評判。

1949年以來的70多年間，兩岸先後實現現代化，相繼創造出令國際輿論刮目相看的發展奇跡，也各自探索出獲得內部民意高度認同的治理體系，這為兩岸今後的經濟社會融合乃至心靈契合，奠定了最堅實的基礎，也大大降低了兩岸最終實現統一的成本和代價。對比南北韓之間懸殊的社會條件，這難道不是和平統一的最大功績、最顯著效果嗎？

人們常常議論，習近平有雄心在毛澤東、鄧小平之後開創一個屬於他的嶄新時代。那麼，結合近期大陸出現的各種疑似「武統」轉向，新時代「和平統一」是否會改變？如果改變會往什麼方向改變？

這個問題可以從習近平赴廣東、深圳「新南巡」講話找到答案。習近平表示，大陸要全面擴大開放、建設開放型世界經濟，澄清了外界對「國內大循環是閉關鎖國」的誤解。可見，習近平帶領大陸繼續深化改革開放，從世界經濟的「引擎」變為「火車頭」，必然是對鄧小平時代和平發展路線的繼承，大陸仍然需要和平的內、外部環境。

相較於過去大陸的改革開放，是依靠低成本、大規模的資源、市場要素，今天大陸繼續改革開放、引領經濟全球化，唯有制度、科技、創新能力等要素才能續寫成功。而包括民主法治、高效清廉在內的制度要素又是其中的根本，大陸能否以制度要素吸引全世界的資金、人才和技術，同文同種的台灣就是第一顆「試金石」，而這又與「和平統一」緊緊聯繫到了一起。

「和平統一」讓大陸初步完成現代化社會建設，台灣也從中獲取和平紅利，這是「上半場」的豐功偉績，到了「下半場」，其歷史使命應是提升大陸自身制度要素的吸引力。台灣對大陸制度的接受度愈高、疑慮感越低，兩岸就離和平統一與中華民族復興目標愈近。

北京需了解，當台灣在兩岸硬實力格局中淪為弱勢一方時，台灣社會對大陸的負面觀感，或對西方社會的親近，只是對大陸的制度還存有疑慮，但「中華」仍是多數台灣人心所嚮往，沒有必要動輒上綱上線到「民族大義」，反之只會讓兩岸心理距離更加疏遠，更會讓和平統一「上半場」積累的基礎毀於一旦。

如果大陸對自身深化改革開放有信心，那就應該對和平統一更有信心，時間在大陸這一邊。過去一段時間，民進黨政府已經為莽撞抗中、聯美制中的錯誤路線嘗到了苦頭、付出了代價，蔡政府已經放軟，大陸就應自信正面回應。善用台灣根深蒂固的「中華」元素，有時一個轉念就能讓所有台灣人感受到善意。