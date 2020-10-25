美國總統大選剩不到10天的時間，值得注意的是，人民幣匯率近期大幅升值，顯示不少投資人或企業開始賣美元買人民幣，這可視為買家預期民主黨候選人拜登當選機率大增，美中關係較容易保持穩定，地緣政治風險降低，手中沒有必要保有太多美元頭寸。

去年下半年由於中美貿易摩擦，人民幣匯率不斷走低，但在第一階段協議簽署後，利空暫時出盡，人民幣匯率隨即反彈；今年初又因疫情爆發帶來的不確定性，人民幣又再度承壓，當大陸疫情穩定，加上美國因為紓困和振興經濟，採取量化寬鬆措施，利率降至零，人民幣便不斷走高。

上周五，大陸人民幣官方中間價報6.6703元，今年以來，人民幣對美元升值4.5%，美元指數下跌4.3%，歐元對美元升值5.9%，日圓對美元升值4.1%，人民幣和其他貨幣升值幅度相差不大，但是過去3個月中，人民幣兌美元匯率卻升值幅度較大，人民幣對美元創下12年來最佳單季行情的走勢，地緣政治可能緩和的確是原因之一。

由於兩年多來美中關係緊張，加上大陸資本管制，不少大陸出口業者都盡力保有美元，以方便進行各式結算或避險，有銀行就預估，若拜登確定當選，大陸出口業者會開始把美元兌換為人民幣，將會帶動人民幣另一波升值，足以支撐目前價位，如果川普當選，則可能反向波動。但是無論是川普或者是拜登當選，美國仍需面對控制疫情和經濟復甦的壓力，美元在一段時間仍將保持相對弱勢。

再從另一方面來看，按目前民調，如果是民主黨在11月大選中獲勝，同時贏得白宮、眾議院和參議院，再加今年末或明年初疫苗有望推出，全球不確定性降低，投資人不需要再擁有那麼多的美元來避免風險，也將令美元走弱。