南韓財閥三星集團會長李健熙25日病逝，三星集團是在其手中壯大，同時成為台灣科技產業最大的敵手，從李健熙這位「可敬的對手」身上，台灣還是能得到一些啟發與學習。

三星集團成立在二戰前，在李健熙接手前就已經是南韓有數的大財團，但在全球企業版圖上則難稱顯眼，在亞洲金融風暴中，三星更一度接近破產邊緣。李健熙強力整頓、瘦身，把許多周邊事業賣掉，集中心力在核心事業，同時讓各企業財務獨立後，才起死回生，再次站穩腳步。

但三星能夠成就今日的全球科技產業龍頭地位，靠的是李健熙對品質與創新「追求極限」的要求。最著名的事蹟是當年三星手機品質低落，李健熙找來全公司員工，在大家眼前，一把火把三星生產的15萬支手機全燒了，同時告訴員工「假如你再繼續做出這種品質低廉的東西，我會回來做同樣的事。」

這種刺激、這般決絕、如此好強，終於讓三星手機出貨量成為全球冠軍，在品質與創新上也是唯一能與蘋果匹敵的對手。這股殺勁也帶進其他領域，讓三星在科技與3C產業領域成為優勝者。某個角度而言，台灣的DRAM、手機、LCD等產業，幾乎都是敗在三星手下。

台灣企業曾經是「一個提包走天下」，這種全球開拓市場的拚搏從而創造台灣經濟奇蹟。近年大陸經濟快速成長、產業進步神速，相較台灣的企業與員工，大陸展現「非成功不可」的狠勁與狼性，還有落實的執行力，則是台灣所缺乏。

李健熙不惜一切的追求卓越，及其展現劍及履及的執行力，對「嘴炮」多於執行、沉溺在小確幸的台灣而言，是有值得學習之處。