近日台鐵「斷軌案」鬧得沸沸揚揚，正待交通部督導台鐵提出解決辦法之際，卻又爆出「台鐵捷運化計畫」工程浮報價格圖利廠商，違反《貪汙治罪條例》，台北工務段長等4位官商被北檢諭令交保，為企求新生的台鐵再補上一刀。我們認為，政府不宜繼續「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，應痛下決心全盤處理台鐵問題，打造一個全新的台鐵，恢復國人和台鐵員工的信心，才是正辦。

幾乎就在兩年前的此時，台鐵普悠瑪列車在蘇澳新馬車站旁發生出軌翻覆事件，造成18人死亡、215人輕重傷的重大事故，3天後才恢復雙向通車，是近30年來台鐵最嚴重的事故。但是，在許多國人尚未遺忘這件慘痛教訓之時，台鐵幾乎又要發生不亞於普悠瑪翻車事故的意外——成功站在3月3日被發現路軌裂縫，雖有所處置但未按標準作業程序（SOP）要求的封路換軌，乃至於5月運安會調查發現長達44公分長的嚴重斷軌，但依台鐵事後調查，卻被「誤聽」通報為3公分，故未能及時處理。在兩次列車通過之後，才被接續的認真駕駛員發現通報，幸運免除了另一場可能造成重大傷亡的意外。

此事除工務分駐所主任和監工遭到處分之外，交通部長林佳龍在立法院回應立委質詢時表示，台鐵局長有督導的疏失，對事後解決不當回事。看來交通部應會有後續處理。然而就在此刻，台鐵卻又發生了貪瀆案件，而且是繼2016年發生「南迴線南太麻里溪橋改建」一案，讓台鐵局副局長、台中工務段副段長在內的7名官員被重判之後不過4年，就再度爆發弊案。再加上今年8月，台鐵產業工會成員到交通部抗議台鐵局積欠加班費未發，又要求員工減少休息日加班出勤，致月薪顯著減少一事，顯見外界一再詬病的台鐵諸多問題，迄今仍未能完全解決。

無力改善問題癥結

其實，在兩年前普悠瑪翻車事故之後，行政院提出的「台鐵局總體檢討報告」中，已診斷出多達144項需改善事項；但專家認為台鐵的根本問題在於「體制問題」。身為限制極多的國營事業，待遇福利差、長期缺人過勞、資訊系統落後、行車安全不足、負債沉重，連自身員工也看不到前途，致年輕人即使考上卻離職率偏高，造成教育訓練不足、經驗難以傳承；加上設備經常未能更新，工作風險高而士氣低。因待遇偏低和前景不佳，也造成貪瀆案件頻傳，經常採購不良或陳舊設備，致風險更加提高，各種負面形象導致調整票價也相對困難。

許多專家都建議，交通部所屬事業中唯一尚未「公司化」的台鐵，必須盡速轉型公司化，以大幅調整組織、增加用人彈性並引進各種專才，能以足夠的成本效益觀念強化追求利潤的動機。當然，過去曾經努力改革但一再遭到員工反對，乃因缺乏適當配套和溝通；若搭配調整員工待遇、不裁減現職人員的保證，即可相當程度地化解阻力。

再者，專家都建議要仿效日本、南韓和北捷「車路分離」，讓鐵路建設和運輸營運分開處理，較能達成權責分明、提高績效之目標。其三，必須讓台鐵的大量土地活化，才能解決目前上千億元負債的問題。但這牽涉到《鐵路法》缺乏土地開發內涵和機制，必須修改《鐵路法》並和內政部及財政部國產署合作處理才行，因這已超過交通部權責，需由行政院總攬其事。

行政院須總攬改革

其四，台鐵待遇採「資位制」，和一般公務員不同，新進人員比起一般公務員低數千元不等，過去又無結婚生育補助，1.4萬名員工中，未經國家考試錄用的15%「營運人員」待遇更差，也缺乏公務員身分保障。雖然今年2月調整，提供了結婚生子喪葬和就學福利，但若要公司化就該有更好的待遇，讓年輕人感到有希望、願意投入生涯發展，並達到減少貪瀆的誘因。最後，鐵路票價必須和一般企業一樣，得視物價而調整，才有足夠利潤和調薪能力，並要求各種效率和服務表現。近來積欠加班費和「考量身心健康」而強推「降薪」班表，顯示無力開創利潤的確已造成問題。

危機乃是轉機，連番弊案提供了政府痛下決心解決台鐵問題的契機，請大刀闊斧來打造一個全新的台鐵，好讓台鐵步上正軌。