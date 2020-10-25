台海上空戰雲密布，台灣後備動員系統改革最近成為熱門議題，也引發很多爭論，這只是冰山的一角。攤開近年來美國官方、智庫及學界提出的許多分析及建議，國軍從軍力結構到基本訓練問題一籮筐，再加上文人政客好大喜功及選票第一的心態阻礙了國軍正常發展。美國學者憂慮，國軍全面改造需要10年才能竟全功，但以中共軍力快速現代化，恐怕台灣已是「太少、太慢」。

曾長期居住台灣、密切觀察台灣軍事議題的美國記者與作家葛天樂（Tanner Greer），2018年9月在《外交政策》發表〈與中國一戰，台灣有勝算〉專文，2019年9月在《外交季刊》發表〈台灣國防戰略不符軍事常理，但合乎政治意識〉，從原本的樂觀、肯定轉變為保留，而今年9月的〈我為台灣感到恐懼〉一文開始懷疑台灣防禦的能力與決心。

在美國新聞網站Politico的「中國觀察家」訪談中，2位負責東亞事務的「國家情報總監辦公室」退休官員也指出，台灣對防衛自己尚未做好準備，台灣領袖應就缺乏防禦能力及深度，坦然、務實地與民眾溝通、說明。

塔夫茨大學助理教授、美國企業研究所（AEI）訪問學者貝克萊，在《外交政策》專文〈中共步步逼近台灣〉一文中更是明白指出，台灣軍隊問題存在已久，但政治限制阻礙了重大改革。炫耀的潛艦及F-16戰機令人振奮，步兵及後勤枯燥乏味，台灣過度投資戰艦及戰機，卻吝於投資軍人的完善訓練與充分裝備。台灣的領袖偏好軍事作秀，期盼一旦戰爭爆發美軍馳援，化險為夷。

葛天樂指出，探討台灣國防問題的多數焦點是放在軍隊縮編，但更嚴重的是中華民國陸軍整體訓練都有問題，現役人員也不例外。他曾詢問義務役退役人員，「軍隊有沒有教導遭遇埋伏時如何因應？」、「鄰兵手臂遭到槍擊要如何處置？」答案一律都是否定的。

台灣現役人員數量與訓練已經不足，兵力結構又轉型以志願役為主、義務役期限縮短到4個月，情況只會更趨嚴重。根本解決之道在恢復徵兵及延長服役期限，同時進行全面改革。決策者忽視國安需求，否定任何會招致年輕選民反彈的決策，現在將目標鎖定預定2年後才實施的每年14天的後備軍人訓練，可以預見是成效有限，緩不濟急。

美方對台灣後備軍人制度「虛有其表」的批判，促成台灣加緊後備動員制度改革，事實上，美方專家更憂慮台海軍力均勢快速傾向中共及台灣自我防衛的決心。葛天樂強調的是，假如台灣不能嚴肅面對自己的安全，他無法鼓吹美國軍人為防衛台灣犧牲。這是台灣不能忽略的嚴酷事實。 （作者為資深媒體人）