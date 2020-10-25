台灣人已經被疫情鎖在島內快1年了，沒法出國除了心情鬱悶外，已經變成「井底之蛙」，只相信政府說的防疫「藍波萬」。可是「藍波萬」是要和別人比，在島內鬼喊只能叫做「自嗨」。

果不其然，政府邊境解封的敲門磚，和帛琉談的「旅遊泡泡」立馬觸礁。原因竟然是對台灣防疫現況仍有疑慮，說白了就是不相信台灣是「藍波萬」。台灣不普篩、對病例僅做有限度的篩查政策只能忽悠自己人，連帛琉都不認帳。國際認同疑慮一日不除，「旅遊泡泡」一個也談不成。只要全球疫情還存在一天，台灣人就只能做永遠的「井底之蛙」。

台灣會落到如今「被動鎖國」的窘境，是政府部門的檢驗量能始終無法提升，民間動員又無法保證質量，更別談創新與研發。現階段我們也看不見改善的規畫，更休想國際認同及談成「旅遊泡泡」，台灣要想以防疫擺脫孤立是有難度的。

台灣並非沒有反敗為勝的機會，疫苗將是防疫後半場的決戰點，先決條件是疫苗政策必須正確。如果台灣領先每個人都打了疫苗，其他國家肯定會像以前一樣接受我們，因為我們不會給他國造成防疫負擔。他國來的旅客我們也可如此要求，對等保障了台灣的安全，「旅遊泡泡」就能談成。誰能最早取得疫苗，最早全民接種完畢，就能最早獲得國際認同，這種認同才是擺脫台灣國際孤立的主動作為。不作為，就連是友邦的帛琉都不認同，台灣根本就是國際孤兒。

正確的新冠疫苗政策，是要在第一時間取得足夠的疫苗。可惜指揮中心錯過了第一時間，沒有及時在政策上力挺本土疫苗研發。也後知後覺的加入了COVAX，早期只顧著和世界衛生組織鬥嘴，完全無心規畫取得疫苗的先機，是為誤國。以自製疫苗或自COVAX取得疫苗都不能規畫成在第一時間取得疫苗的政策。

台灣的特色是政府很一般，但民間臥虎藏龍，善加利用可彌補很多政府力有未逮之處。這次民間能在第一時間取得足夠合格新冠疫苗的承諾，政府應在政策上協助取得，在技術上解決疫苗可能衍生的運送問題，因為成功就成就了台灣的防疫奇蹟，失敗台灣將成為國際孤兒，政府的防疫神話也會破滅。

新冠疫苗的接種也是大工程，這不是為了阻斷疫情所需的60～75%免疫覆蓋率，而是要達到全民免疫的100%覆蓋率。什麼時候能夠完成，什麼時候就能談成「旅遊泡泡」。

新冠疫苗的接種絕對不同於流感疫苗，是短時間、全民接種的政策，這將是台灣及世界公共衛生史上的頭一遭，將會和「武漢封城」一樣成為轟動世界的創舉。政府如果想要藉防疫在世界揚名立萬，新冠疫苗的政策規畫及落實至關重要，千萬別再複製「流感疫苗之亂」了，那是真的會成王敗寇的。（作者為中華民國防疫學會理事長）