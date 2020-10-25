剛剛過去的10月25日正是台灣光復75周年的紀念日。過去，這天是張燈結綵喜洋洋的光復節，也是政府宣傳在寶島台灣建設成果的重要日子。後來隨著所謂「民主化」，台灣島內陷入無止盡的內鬥，原本的台灣奇蹟也失去光彩，甚至「光復」本身都被否定，光復節也就變得乏人問津。

然而，今年的光復節卻一反常態。多年來淡化光復節的國民黨，大張旗鼓辦起了座談會和音樂會。一向主張「台灣地位未定論」的民進黨，則忽然提起了《開羅宣言》。國民黨強調這是為了與大陸搶誰才是「光復台灣」的正牌。民進黨則引用《開羅宣言》中「台灣、澎湖歸還中華民國」的文字，聲稱「台灣光復」和中共、大陸無關。一時之間，兩大黨竟都出自「對抗大陸」的需求，把光復節當成了切割大陸的工具。

這本就是一件極盡荒謬的事。台灣光復回歸祖國，這個祖國當然就是中國。《開羅宣言》所謂「歸還中華民國」，但當時的中華民國是代表中國接受日本投降，絕非今天台獨借殼上市的「偽中華民國」。

何況台灣光復是中華民族抗戰勝利的成果，若非三千萬中國軍民的浴血抗戰，台灣如何脫離日本殖民？更別忘了，這些犧牲的中國軍民，絕大多數就是今天大陸同胞的祖輩。

台灣人當然是中國人，尤其台灣百餘年來的歷史，就是中華民族不幸歷史的縮影。中華民族因為失去台灣，所以奮發圖強，鳳凰涅槃；兩岸的隔海對峙，卻又繼續分裂中華民族，讓列強見縫插針。今天我們面臨的危機，是島內的分裂主義者，不僅「去中」而且「反中」，甚至甘為國際反華勢力的鷹犬，幫助帝國主義再次瓜分中國。因此，「反獨促統」就是當前中華兒女共同的責任，所有中國人都要準備好再打一場轟轟烈烈的抗戰，才能挽救台灣繼續沉淪。

對海內外所有懷抱中國心的中華兒女而言，兩岸一天不統一，就等於讓「台獨」更加壯大；「台獨」愈來愈壯大，中國就隨時可能四分五裂。一個分裂的國家，不可能完成民族復興的偉業；只有兩岸完成統一，中華民族的復興才可能實現。所以，大陸「武統」的聲浪愈來愈高，近期官方相關的表態也愈來愈表現出「打得一拳開，省得百拳來」的主動思維。

現在蔡英文領導的「台獨」勢力極其猖狂，一邊篡改歷史，用教科書製造一代又一代的「天然獨」；一邊自以為能挾洋自重，不斷繼續走「親美仇中」的路線。可悲的台灣人民，就這樣被她的「台獨」政策所綁架，大筆預算全得砸在毫無意義的對美軍購，宛如大錢坑，不但換不到真正安全的保障，反而將自己推向戰爭邊緣。

如今島內的主要政治人物，幾乎無人敢告訴台灣人民真相，那就是只有與大陸政治和解，我們才有本錢回絕美國的勒索，不再「被迫」給美國決定的軍售案埋單，也不必再賠上健康消費含瘦肉精的美豬美牛。

就算告訴了台灣人民這一層，也只有極少數的政治人物膽敢進一步揭露：台灣已無左右逢源的空間，在大陸和美國之間必然要選邊，台灣只有堅定地和自己的同胞手足大陸站在一起，才能有和平發展的寬廣未來。

不論美國總統最終由誰勝出，美國對華已從「競合」的戰略伙伴關係，變質為「競爭」的新冷戰敵對關係。未來的世界格局，必將是霸道與王道之爭，單邊主義與合作主義之爭，更是戰爭動盪與和平穩定的選擇。

眼下的台灣正是美國霸權主義用來開啟新冷戰的棋子，「台獨」為此巴望能受美國更多「倚重」，但大陸早已不是原來的大陸，台灣也已不是原來的台灣，一場壓制「新冷戰」的熱戰隨時可能爆發，交戰地就在台灣。

我們不斷奔走疾呼，為兩岸對立能以和平手段解決而努力，那便是和平統一、民族復興的理想。然而，若台灣堅持與美國勾結，使兩岸的政治對立複雜化、國際化、險惡化，大陸也只有以戰止戰、以武止戈，拿出鐵腕維護中國的統一。

這是最後不得已時必然會祭出的結果，我言盡於此，惟願當政者能為天下蒼生著想，避凶趨吉，人民幸甚！

（作者為新黨榮譽主席）