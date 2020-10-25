美國總統選舉終場辯論會結束了，儘管兩場辯論川普都未能占到便宜，各家民調結果，拜登的平均領先率依然保持在二位數，且各大媒體幾乎都預估川普不可能在7個搖擺州全勝，川普陣營苦心設計的「十月驚奇」也未對拜登選情傷筋動骨，可是，民主黨競選總部卻始終高興不起來。著名民調公司表示此次民調採樣方式已改正2016年的失誤，但仍存在許多由拒絕表態者造成的採樣受限風險。

這些至今仍讓民主黨陣營寢食難安的拒絕表態者，究竟是誰？筆者根據30餘年旅居美國的觀察，試著來解答。

首先，減稅一直是川普最愛掛在嘴邊的政績，民主黨則喜歡說川普的減稅最大受益者是頂端1%的有錢人。但公平而言，雖然貧窮者受益無多，但中產階級卻也頗受惠。以加州矽谷的雙薪夫妻工程師家庭為例，兩人共同申報的年收入平均約25萬美元。若依2016年稅制，其適用稅率是33%，但依2020年稅制，稅率則只有24%。選民明知川普另類言行難登大雅之堂，還把世界搞得雞飛狗跳，但利益當前，究竟又有多少人，真捨得為難自己荷包裡每年可以多出來的2萬5000美元，而願意秉持著正義良心把川普趕下台？

其二，川普執政4年的言行，若說他是個種族主義者，應該無人反對。尤其是他在明裡暗裡推波助瀾的「白人至上主義」，雖然屢遭主張平等自由的主流媒體口誅筆伐，可是多年來隨著外來移民不斷增加，中西部美國人民的生活持續不見改善，早已讓一直保持優勢的白人備感威脅。尤其中國崛起後對美國人自尊心造成的打擊，更讓不少人在內心深處認同川普的主張。

支持「白人至上主義」的選民，或許知道這違背普世的人權價值，因此公開場合多說不出口，可是一旦川普下台，誰又能道出他們心中的焦慮？

「相逢盡道休官去，林下何曾見一人。」天下事，有「宜說不宜做者」，亦有「可做不可說者」。此刻欲語還羞的隱形川粉恰屬後者，在理想與現實的糾結中，有多少人能夠做出合乎良心的最後選擇？這些人其實就是民主黨至今猶憂的「投票日最大變數」！ （作者為作家）