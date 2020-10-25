中天新聞台已放在NCC的祭台上，刀會迎頸落下或刀下訓斥留人？不管結果如何，在NCC幕後的劊子手，其目的已經達到，在冷冷地笑了。

在美國總統傑佛遜的心目中，寧願不要政府，也不可以不要代表新聞自由的報紙。法國哲人伏爾泰的立場是，即使不贊同對方立場，也要誓死捍衛對方的言論自由。他們了解，新聞言論自由從來就不是個廉價品，也不如空氣與水那麼自然，而是個奢侈品、易碎的花瓶，需要使用的人珍惜它、保護它、捍衛它。

NCC所有委員，以及那一群靠著追求言論自由、人權民主走上權力祭壇的當權者，不會不了解新聞自由的重要。他們當中不乏曾經追求新聞自由的人士。但是，為何如今有些人會撤守、墮落、甘願做當權者的鷹犬？當權者又為何要做新聞自由的劊子手？

這些人必須要有一個自我說服或欺騙的心理過程，才能相信什麼東西還高於新聞自由？他們為了什麼要鉗制新聞自由？

沒有一個價值應該是至高無上的，愛情如此、生命如此，自由更是如此。每一個人、社會、國家，都有自己的禁忌，違反這個禁忌，生命都可以剝奪，何況是新聞自由。因此，我們要討論的是，什麼樣的禁忌，會願意讓人甘願犧牲自己的新聞、言論自由。

希特勒的納粹滅絕人性，殺害600萬猶太人，從此，鼓吹或同情納粹在德國的社會不再是政治人物的言論自由，新聞媒體也視為禁忌。對於伊斯蘭的信徒而言，新聞自由不包括可以詆毀先知穆罕默德。這些禁忌的背後，有的出自懺悔、有的來自信仰，文明的社會對此應可理解，因此，有些自由不僅要自制，必要時要給予限制。

若干NCC委員及當權者考慮廢除中天新聞台的執照，總得有個可以大到可以比擬「歷史懺悔、宗教信仰」的價值理由，不可用個人的情感好惡或政治判斷來做為評斷的標準。這是約束新聞媒體的基本認識，否則就是以鷹犬自居、劊子手自詡。

對於台灣的當權者而言，當「台獨抗中」站在價值的制高點時，其他價值都要退位了，這當然也包括自由、民主、人權、清廉。陳水扁貪汙，但因他追求台獨，所以被台獨者寬恕；同樣的，因為蔡英文堅持要走「台獨抗中」路線，任何打壓、鉗制、恐嚇的行為，只要有助於達成目標都可被允許，《反滲透法》的通過、對中天新聞台的開鍘，都是這樣思維下的產物。

中天新聞台與旺旺中時媒體集團的原罪在於與大陸的關係密切。對目前的當權者而言，任何不願意醜化大陸的新聞報導，都被視為在美化台灣的敵人；任何報導大陸發展的新聞，都等於是為敵人在做宣傳；任何批評台灣當權者的報導，都可能是敵人的同路人。

當然，另一個不入流的理由在於當權者的恐懼，恐懼有媒體會撕毀他的虛假面具，監督他的行徑，因此只有把相關媒體消滅，才能夠繼續欺騙人民，盡情玩弄權力。

開鍘中天只是當權者想遂行「台獨抗中」理念與權謀的一場操作演出而已。在鷹犬與劊子手眼中，新聞自由只是順我者昌、逆我者亡的產品。不論刀是否落下，已達殺雞儆猴的效果，已完成動員「恐中抗中」敵我意識的政治目的。

很好奇，既然要「抗中台獨」，為何不乾脆斷了兩岸經貿，絕了兩岸所有交流，不才更有道理嗎？欺負自己人民，將其當作演出工具，算什麼英雄好漢！（作者為孫文學校總校長）