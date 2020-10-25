近來，NCC審查中天新聞台換照一事鬧得沸沸揚揚，甚至連行政院都不甘寂寞，跳出來下指導棋，宣稱「執照不是世襲制」；此外，NCC也強調，去年總統大選期間，中天新聞報導總統藍營候選人新聞顯著偏高，涉嫌「營運不善」，且將考量「國家安全」等事由，使得單純的換照審查染上了濃濃的政治色彩。

實則，首先必須強調的是，「以廣播及電視方式表達意見，屬於憲法第十一條所保障言論自由」，是大法官在釋字第364號解釋明文揭示的原則。電台執照許可制，本質上屬於對於廣電媒體的「事前審查」，所以本身具有較高的違憲性。傳統上，之所以允許對於無線廣播電視頻譜的分配進行執照管制，是基於頻譜的有限性，為了避免電波相互干擾，所以才例外地允許政府透過中立的獨立機構進行頻譜的分配。

進一步必須釐清的是，中天新聞台並不是傳統的無線電視頻道，而是衛星電視頻道。相對於傳統的無線廣播電視，衛星頻道根本沒有頻譜稀少性的問題，所以政府透過執照許可制進行事前審查的正當性根本就不存在。簡單說，從衛星將訊號傳送至有線電視系統，有數十GHz的頻寬足以容納數千個頻道，而從有線電視系統傳送至收視戶，也可有超過500個以上頻道，所以根本無所謂的「頻譜稀有性」可言。也因此，NCC以及行政院強調「電波是公共資源」等語，基本上根本就是意圖混淆大眾，藉此強化管制權力，進而達到限制廣電自由的目的。

再者，NCC所謂「去年總統大選期間，中天新聞報導總統藍營候選人新聞顯著偏高」的說法，更證實此次的換照審查根本就是針對言論內容所為的審查，也就是一種言論管制行為。簡單地說，新聞台播報新聞的篇幅及方向，是新聞自由的核心事項，如果過於偏頗，民眾自然會透過遙控器來選擇、制裁。政府將新聞台的報導內容偏重在野黨的總統候選人，來作為換照審查事項，根本就已經偏離了保障新聞自由以及廣電自由的基本精神，更會形成嚴重的寒蟬效應－新聞台多報導在野黨的總統候選人就不予換照，那以後各台豈不是只能歌功頌德？

尤其值得注意的是，為了保障新聞自由，我國在2012年特別廢除行政院新聞局，仿照美國的FCC，設置國家通訊傳播委員會，希望透過政治中立的獨立機關，來進行媒體的監督與管理。在過往陳水扁總統以及馬英九總統任內，NCC尚能保持獨立機關的中立立場，公正地進行媒體監督、管理。然而蔡英文總統任內，即出現NCC主委被迫請辭、總統府特別挑選具有黨派立場人士出任NCC委員的醜聞，如何使人能相信NCC的公正性？

或有以為，中天新聞台於過去數年違規次數甚多，故不予換照也是理所當然。然而，如上所述，在蔡總統執政下，NCC的獨立性以及公正性已經蕩然無存，所以相關裁罰的可信度也不言可喻。事實上，之前NCC即多次出現針對中天新聞台進行裁罰的情形。是以，單純以中天新聞台曾多次遭到處罰而拒絕換照，可說是「欲加之罪、何患無詞」。

民主國家的存續，有賴於獨立而不受政府控制的媒體。言論自由的基本精神在於保障言論的多元化。關閉中天新聞，就是台灣走向一言堂的重大警訊。「我討厭你的言論，但誓死保障你說話的權利」，應該是民主自由國家的基本原則。筆者至盼NCC能懸崖勒馬，切莫成為政黨扼殺新聞自由的劊子手，否則必將見諸青史，遺臭萬年。（作者為世新大學法學院兼任助理教授）