因得罪當道而獲罪面臨撤照，中天新聞台的前途未卜，無疑已成為蔡英文連任後，號稱「台派」政治勢力對台灣民主最卑劣的打擊與嘲弄。早在今年5月，從總統府洩漏出來的公文密件，已顯示國家通訊傳播委員會(NCC)安插人事、準備動手腳，中天關台不是空穴來風。

但一黨專政的民進黨絲毫不以為意，就算該「黑劇本」被媒體報導「劇透」，他們還是不遮掩惡心，執意上演這齣惡質的肥皂劇，關節目、撤照、公審新聞台等扼殺新聞自由的手段盡出，在深秋的當下，就連綠營支持者都不寒而慄的體會到秋後算帳的肅殺。

根據艾普羅民調最新數據顯示，68%民眾認為新聞台監督當政者，對民主發展很重要；特別是泛綠選民更有85.8%對此表示認同。而中天新聞台在監督批判的角色明確，即便泛綠選民都認為該台在制衡執政的「第四權」扮演稱職度最高，達到23.4%的支持度，而認為此事「無關秋後算帳」的民眾僅有22.3%。人民的眼睛不見得永遠能在第一時間雪亮，但要矇蔽全民於永久，甚至粗暴愚蠢的搬弄對立、仇恨，如此的執政團隊絕對得不到人民支持。

客觀論之，任何一個社會乃至於國家，會被如何認識及標籤化，與其媒體呈現的多元性、知識豐富程度息息相關，特別在於新聞媒體的報導水準、知識性及批判程度，都是外人給予尊敬或否定的指標。

試問，任一閱聽人看見朝鮮電視台從未報導饑荒與疫情，卻永遠疾言厲色當政府喉舌、壓抑民意的新聞播報時，你會做何感想?放眼當今的台灣，多數拿到政府公家標案的新聞媒體，不都是勇於表現「相信政府相信黨」，對今上膜拜敬禮有加，但對於新聞自由被打壓卻都噤聲如寒蟬。台灣比得上新加坡或日本嗎?別再提這個傻問題了，台灣的言論自由程度只能跟北韓比了。

台灣的當政者解決不了外部挑戰，蔡政府主政4年多也沒有解決高齡化、少子化、低薪、高房價等民生艱困，除了中天等少數媒體勇於揭發執政缺失，大部分媒體不都已選擇閉嘴，甚而漸漸轉為順服、讚頌的共犯結構。今日為虎作倀的小綠政黨、側翼組織、綠色學生團體，也甘於當政府傳聲筒的打手，不關心公義、不關心國家，只在乎眼前自己批鬥中天的政治正確「投名狀」及其背後利益。人民萬萬不能再看不出來！

你今天挺新聞自由了嗎？如果蔡政府扼殺新聞、言論自由的這齣大戲血腥至此，人民都還能漠不關心、袖手旁觀，則其「菜市口殺中天」的結果一定會令執政黨無比滿意，而其他縱容民進黨痛下殺手的媒體頻道、從業人員，以後還有任何公信力嗎？社會的腐朽絕對來自於媒體的泯滅天良，當媒體及名嘴的知名度不運用於伸張正義，而是拿來賺通告費、喬案子，我們對於當下台灣的政治清明已無法抱以期待。

筆者投身新聞志業至今逾20年，對於政府打壓媒體、說謊成性的政客早已司空見慣。各政黨支持者不需要矯情說自己沒有立場，但處世、實事求是的態度則需要客觀。台灣還是不是個講道理的社會？民進黨政府在瘦肉精餵到人民嘴邊的同時，還擺出來扼殺民主的這把鍘刀，將成為激發全民思變的激烈觸媒。（作者為資深媒體人）