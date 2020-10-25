新黨從民國82年成立起，每年都會舉辦「慶祝」台灣光復的活動，因為我們不僅要緬懷追思而「紀念」歷史上的這一天，更要在這天讓台灣民眾感受到洋溢著喜慶的氣氛。依據內政部訂定的《紀念日及節日實施辦法》第5條第8款規定，「台灣光復節」是「節日」而非「紀念日」，且當天「由有關機關、團體、學校舉行慶祝活動」，也說明了「紀念」和「慶祝」活動仍有所不同。

日前中共在北京舉辦了「紀念台灣光復75週年學術研討會」，台灣媒體渲染成今年「擴大」舉行「慶祝」活動，而陸委會則了無新意地說成是「統戰活動」，都是因當前兩岸關係陷入對立與緊張，才會對以台灣光復75週年所舉辦的活動，過度誇大具有兩岸間政治攻防的意義。事實上，中共只是依慣例逢5和10週年時，才以舉辦學術研討會並由全國政協主席開幕致詞的儀式，來「紀念」歷史上台灣光復的日子。

新黨的基本立場認為，台灣光復節是「中國」對日抗戰勝利，使台灣人民結束受日本異族殖民高壓統治50年，重新回歸祖國懷抱的日子。民國34年日本歸還台灣給的「中國」，當時的中央政府雖然在中國大陸的重慶，但毫無疑問地也是目前還屹立在台灣的中華民國。因此，中共當然可以站在中華民族與中國人的立場「紀念」台灣光復，而目前中央政府就在台灣的中華民國，更該進一步歡欣鼓舞地「慶祝」這個日子。

對於75年前領導中國人民對日抗戰光復台灣的中國國民黨先賢先烈，我們應該要表達崇高的敬意與追思。然而，國民黨似乎是因中共舉辦了紀念學術研討會，今年才以「台灣、澎湖不是回歸中華人民共和國」為理由，舉辦系列「紀念」活動來強調台、澎是歸還給「中華民國」，我們對於此一混淆的史觀未能全然贊同。

依據《中華民國憲法》暨其增修條文的規定，目前事實上由中共政權統治的大陸地區，法理上也是中華民國的一部分，中華民國並不承認「中華人民共和國」的法律地位，而且中華民國的簡稱就是「中國」。基於此，中共以中國人的立場紀念台灣光復，這是中華民族恢復民族自尊心的當然之舉，沒有排他性的專屬資格可言。

日前，國民黨邀請陸委會發言人參加其舉辦的紀念台灣光復75周年系列活動，陸委會卻回覆以「期待國民黨要充分認知中華民國已經在台灣屹立超過70年的事實」，其中有5年被消失了。此情形顯示民進黨拿中華民國當防護罩進行實質台獨，在歷史脈絡的敘事上必將出現窒礙。也因此，台灣光復節對民進黨來說，並不是個節日，而是「噤聲紀念日」。

新黨樂見中共真能盛大舉行台灣光復「慶祝」活動，這樣就更能彰顯中華民國現實存在於台灣。也因此，新黨每年都舉辦慶祝台灣光復節活動，就是要傳遞台灣脫離異族統治重回祖國的喜悅，更希望對民國34年打敗日本的「中國」同目前仍在台灣的中華民國，縫合在歷史時光和現實存在間已遭撕裂的罅隙。