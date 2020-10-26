無色覺醒》賴岳謙：美式民主嚴峻考驗？惡質選舉撕裂社會！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第747集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「美式民主嚴峻考驗？惡質選舉撕裂社會！」

美國總統大選已進入白熱化階段，民主共和黨兩大陣營，無不用盡最後的選舉手段招數為選戰做最後的拚博。在這樣的激烈鬥爭下，也讓美國內部社會撕裂、族群仇恨等問題變的更加嚴重。

美國保守派的地方媒體「紐約郵報」（New York Post），一連幾天獨家曝光有關於民主黨參選人拜登兒子杭特的電子郵件，內容揭密杭特利用父親時任副總統身分，大搞腐敗。甚至指控當年杭特以副總統之子的身份成為「家族買辦」，並涉嫌在利益不迴避的不法狀態下，帶領外國人士與美國副總統拜登見面。

拜登兒子負面消息一出，馬上引起各界譁然，川普陣營也隨即出面批評拜登。不過此消息可信度存疑，也即刻遭到其他媒體的反駁。從這過程不難看出川普陣營的選戰手段。川普陣營目標並非在影響全國選民的結構，而是針對最具影響的關鍵搖擺州選民的投票意向，藉此改變整個大選。

觀察美國各家媒體所作的民調顯示，拜登對比川普，全國支持度平均領先在8%~10%之間，若是根據民調的推估，拜登陣營可謂勝券在握，但由於美國的選舉制度是採用選舉人團制度，其「贏者全拿」更是成為這次美國選舉的變數，本次美國大選很有可能會出現，總得票數高的候選人最終落選的窘境。

美國獨有的選舉人團制度歷史以久，起初目的是為了保障人口相對稀少的中西部農業州，確保他們的利益不會被大州或城市菁英所忽視，讓弱勢的他們聲音也能被主政者聽見。但隨著時間的演進，選舉人團制讓候選人都將重心放在幾個決定性的搖擺州，忽略更大地區選民的權益，甚至會導致總得票數高的候選人，反遭落選的現象。

針對美國選舉人團制度的改革聲浪，其實從未停歇，贊成廢除與保留的選民比重差距不大，選民意見分歧，改革進度舉步維艱，導致美式民主政治選舉荒謬劇不斷上演。

除了關於拜登杭特的電郵門爭議外，川普也屢次提到「通訊投票」所造成的弊端。即便美國在通訊投票早已行之有年，但川普陣營仍舊猛攻通訊投票可能的爭議。

美國的通訊投票規則相當複雜，尷尬的是，各州對於通訊投票制度的規則又略有不同，且今年美國受到疫情衝擊的影響，通訊投票的選民有增加的趨勢。目前根據估計，已有超過3000萬的選民通過「通訊投票」完成投票，不僅創下新高，外界甚至估計本屆選舉通過通訊投票的總人數會高達8000萬人。

目前所有的分析家都認為，民主黨通訊投票的比例可能會高達60%，而其中幾個關鍵州的民主黨投票比例也高達55%，遠超共和黨的24%，但因為負責發送選票的美國郵政管理局已警告，數千萬的郵寄選票，可能無法在11月3日的大選日前準時送達選民，並及時回郵計票。

如此開票當天有可能就出現，川普拿到的選舉人團的票，多於拜登的選舉人團的票，川普會立刻宣布當選，但與此同時，通訊投票卻仍尚未開完。一旦民住主黨有優勢的通訊投票開完後，呈現選情結果逆轉的局面，那選戰恐將延長至法院訴願判決，屆時甚至會出現兩位總統候選人，都宣布當選的詭異局面。

在這次的美國總統大選中，不難看出美國式的民主制度已經開始受到嚴重的衝擊，美國的民主精神也受到嚴重的挑戰。兩黨為了自身選舉的利益，造成社會對立及嚴重撕裂，已經徹底的把美國的政治文化，帶往了低俗肥皂劇的現象，未來選舉不論是獎落誰家，其結果對美國社會的傷害恐怕永遠無法彌平。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！