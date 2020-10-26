金管會主委黃天牧可說是歷任主委中，最重視信託業務的一位，他曾說：「信託是最有溫度的金融工具。」顯示他對信託業務有著高度的期許。今年520上任後，黃天牧推出一系列金融政策、願景，並力倡「信託2.0計畫」，而在信託2.0的幾個重要計畫中，以安養信託2.0最為重要；他主張，在台灣急速邁入超高齡社會的今天，安養信託2.0將是構築社會安全最重要的一張防護網。

根據內政部最新統計，台灣65歲以上的老年人口已在2018年達到331萬人，占總人口14.1％，正式邁入高齡社會；國發會並預估在2026年，我國老年人口占比將超過20％，成為超高齡國家的一員。顯示安養信託對台灣社會的重要性，正與日俱增。

雖然安養信託是高齡化社會的安全防護網，但目前台灣推動的成果仍嫌不足。根據信託公會統計，截至今年6月底止，全體辦理安養信託契約人數僅2.6萬人，累計信託財產本金為297億元，平均每人交付的信託金額僅約114萬元。也就是說，願意參加安養信託的人口，在銀髮族中可說是九牛一毛，願意交付的金額也非常有限。這顯示台灣的安養信託業務，承作績效不佳。

在黃主委提出信託2.0計畫的同時，安養信託能否透過1.0升級為2.0版本，提升國人的接受度，將是政府和全體銀行、信託業者的重要課題。根據黃主委的計畫，信託2.0的主要方向有三：

1.力推跨產業信託，結合異業合作，以提供多元的服務。

2.因應高齡化與少子化社會的來臨，打造友善住宅，推動在地安養。

3.強化資產管理，保障各族群的經濟安全。

那麼，無論是信託2.0、或是安養信託2.0，它與1.0版本相較，到底有何差異？

首先，過去的信託業務著重在「財富管理」的「金錢信託」，黃主委所推出的信託2.0，則是希望打破過去著重在財管金錢信託的角度，把信託打造為更具普惠性質、更能全方位滿足國人各類需求的金融服務，包括安養信託、員工持股信託、家族信託等。

同時，安養信託2.0也把過去單純的款項代收代付，擴大到跨業結盟的多元服務。比如，過去在安養信託1.0的時代，信託人入住安養機構後，受託銀行僅透過他信託的財產，按期代付安養機構的費用；但在2.0的時代，受託銀行更積極的透過銀行的土建融、多元化信託等服務，評估引介優質的安養機構或安養社區，獲得更客製化一條龍的信託退休服務。同時，退休後也可以結合「以房養老」退休金的給付，或與多元業者合作，提供居家照顧、健檢安排、醫療接送、輔具裝修、安養機構入住等，並可結合醫院醫療、社會福利及安養機構等，提供安養照護以及各種保險金給付信託。

也就是說，未來的安養信託2.0的主要精神，既要結合安養、建築、休閒、醫療與教育等業別，建構多元化的服務生態圈，又要將單純的「金錢信託」、進化到跨業合作的「全方位信託」。這樣一來，一則可以促進信託業務發展，二則也可以建立更優質、平價、普及的信託服務體系，更且也符合普惠金融的目標。

其實，信託業已發展出創新的信託型態，透過不動產開發信託，結合都市更新或公有閒置土地，開發安養住宅、日照中心等機構。舉例來說，合作金庫銀行就整合租賃權信託、不動產信託、營建資金信託、預收款信託及安養信託等，已規劃協助建構「高齡長照安養宅」，由銀行的銀髮族客戶擔任投資人，將錢存進信託帳戶，取得安養住宅的入住資格。銀行方再與建商共同成立安養住宅專案，完工後交給專業機構負責營運，此即為安養信託2.0制度相當具有代表性的示範。

面對高齡化浪潮，唯有推動長照產業化、鼓勵異業合作、建立跨產業安養信託生態，才能有效推動信託2.0、安養信託2.0，進而建立「安心終老」的祥和社會！

(工商時報)