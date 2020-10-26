美國大選即將揭曉，這次選舉的重要性不言而喻，但台灣社會的瘋狂更是誇張，在民進黨政府推波助瀾下，台灣似乎變成川普「鐵粉」，把自己安全完全拱手讓給美國，也是世界奇觀。

英國市調公司「輿觀」（YouGov）日前調查，在亞太地區，台灣民眾對美國現任總統川普最有好感，而在其他國家，都是民主黨籍候選人拜登較受歡迎。台灣民意顯然受到政府的影響，認為川普連任會持續反中，台灣安全才有保障，拜登則可能重回中美友好路線。

此種看法，恐怕是天真夾雜著無知，大陸不少權威國際關係學者，也希望川普連任，因為從長期來看，川普當政，會持續損害美國的利益，防疫的荒腔走板就是一例，對盟國無情更是明顯，美國在歐洲、日韓的駐軍有著歷史與信任的傳統，但川普完全不甩，認為不給錢就撤軍，搞砸美德關係，也讓日韓等國滿滿問號。

中美的競爭態勢不會改變，美國要持續當第一強國，把大陸比下去，關鍵在於綜合國力要不斷提升，並能夠在國際上籌組價值與軍事同盟。以此角度分析，拜登當選，中長期而言對大陸可能不利。

扁政府那8年，大陸不滿，美國也不愛，但兩岸局勢也沒像現在如此緊張，和大陸關係的關鍵，在台灣手中而不是美國。不苦思如何兩岸和解，卻每天掛念誰當美國總統，絕非台灣前途所在。