針對中天新聞台換照案，國家通訊傳播委員會（NCC）破天荒召開聽證會，鑑定人聚焦在中天裁罰案件較其他新聞台多，質疑自律不足，這樣的數據是否客觀，有待商榷。

據NCC統計，中天新聞台從2014年換照至今，違規23次，遭警告2次、罰款21次，總計1073萬元，其中，2019年就被裁罰860萬元，而2020年上半年也有120萬元。從裁罰次數及金額來看，NCC裁罰是否有據，可不是自己說了算。

首先，就無罪推定來看，行政裁罰有司法救濟之途，在未經法院判決確定，不該做為重大裁定的依據，以符合比例原則，否則日後若出現無法挽回的違失，國家即使負擔巨額賠償，也難以彌補。

再者，中天2014年拿到執照後，前3年都沒有裁罰，但從2018年後的21件裁罰，與政治有關的有14件，非政治的有7件，目前僅5件確定，16件還沒有確定，顯然有斟酌空間。

簡單來說，中天被裁罰就是因為2018九合一大選和2020總統大選期間報導韓國瑜新聞過多，但總統大選本就是社會關注焦點，候選人一舉一動自然成為報導重心，各媒體對候選人報導的取向本來就會有輕重比例，即使激戰方酣的美國大選也不例外。

只不過，台灣藍綠對立嚴重，引發政治立場不同者直接向NCC檢舉，NCC不秉承客觀政治環境審視，動輒開罰，實有違獨立機關的宗旨，更是違背新聞自由之舉。

19世紀的英國政治家狄斯累利曾說過：「世上有三種謊言，就是：謊言，天大的謊言，與統計數字。」中天在特定時期遭到特殊裁罰，這樣的統計數字已被汙染。聽證會上卻只見鑑定人跟著當局的指令搖旗吶喊，寧當蛋頭學者。