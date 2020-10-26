檢調上周偵辦一起共諜案，涉案3人都是軍情局退役，共同特色是「老」，3人加起來近220歲，如果全案起訴，堪稱世上最「老」的諜報網。全案目前1人收押，2人交保。「老人」當情報員，不是沒有，很少。軍情局最著名的「老」情報員，就是張志鵬，72歲，策反中共將領劉連昆為我所用。

張志鵬的「老」，讓人不防，形同保護色，中共輕忽了這個「老人」，使其能幸運地自劉案中「全身而退」。

情報工作沒有歷史，不留文字。如果情報員能著書立說，軍情局策反劉連昆這頁，必載史冊；其中，最關鍵人物是年事逾70的「交通」張志鵬、「轉介」上司成功的解放軍大校邵正忠。

「轉介」上司或直屬長官，無論在東西方諜報活動，均屬罕見，因此，被情治界公認為極高難度的成就。

人情常理，通常利用不知情，或脅迫下屬加入諜報活動較易；下屬身分反過來吸收上司，讓直屬長官同意冒風險配合，在無權無勢的情況下，得真刀真槍的拿出本事，才能辦到。邵正忠竟能做成，僅此一舉，便屬非凡，也是軍情局機密檔案罕見之例。

邵正忠吸收上司劉連昆，首先冒的風險是讓自己身分曝光；其次，既是上司，情報來源更具權威也更為深廣豐富，角色極易被取代，讓自己變得無足輕重。邵正忠當知後果，仍答應軍情局策反劉連昆，顯見他真的很想「退出江湖」離開大陸。邵正忠失事前，的確退役並淡出情報活動。軍情局給他7萬美元，做為創業安置經費。

策反劉連昆這條高級內線的關鍵人物——「交通」張志鵬則居次功，因為邵正忠是張志鵬吸收的。張志鵬當年已屆72歲，是軍情局最高齡的「交通」，放諸中外，亦屬奇聞。「交通」，只是扮演傳遞情報的角色。張志鵬穿梭兩岸，卻能以「交通」身分發展出軍情局最大的策反案，實乃奇遇。

張志鵬一生複雜，生活是灰色的，既賭也包養女人，有點上海白相人的老派調調。當劉連昆交通後，常功高托大，操守也有問題，但是瑕不掩瑜，殷宗文對張志鵬極好，常召見他並給些精神與金錢的慰賞，把這個老人家「哄」得相當服貼。張志鵬曾因案被法院限制出境，「交通」不能出境，事情非同小可，也是軍情單位出面擺平的。

情報人員是幾千年的古老行業，既細膩又獨具功夫。情報人員本就不是常人做的。張志鵬被情治單位吸收重出江湖，年歲已逾70，考量之一是認為「老」是情報員容易矇混的身分，而其逐步建構的諜報網，的確成為台灣90年代最倚重的情報來源。