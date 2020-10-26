美國百年以來可能是最為短兵相接的一場總統和國會大選，投票已經啟動，開票日距今只剩8天，候選人、媒體、民意調查機構和其他利害關係人進入最後衝刺，但是對於選民而言，9月和10月驚奇，以及選前最後一場辯論，其實已經充分吸納，6千多萬人已經投票，方向篤定，對於接下來任何消息變化，大體「不動如山」。

何以這麼說？拜登家族醜聞不是正在熱議中？新冠疫情不是還持續困擾著川普？還有台灣極為關切的美中台局勢變化會不會發生？

要回答這些問題，必須根本了解今年的選民心理，八個字：事關川普，無關拜登。那些支持拜登的選民和那些支持川普的選民，早已形成定見，基本邏輯是，投川普是因為熱情支持獨行俠川普，熱情到可以不計新冠疫情的經驗教訓。而投拜登是因為堅決反川普，並非喜愛白眉老道，拜登家族醜聞因此也可以暫時策略性地忽略不計。

這個心理狀態對川普不利。媒體研究機構分析，10月14日爆發杭特拜登「電腦門」，到22日為時一個星期，消息光靠《紐約郵報》和Fox有線猛打，力道不夠，孤掌難鳴。不僅矽谷科技社群媒體托辣斯襄助民主黨為拜登封殺滅火，三大電視新聞網在總共73.5個小時的新聞節目中，ABC無報導，NBC只報導6分9秒，CBS不過10分33秒。主流媒體不顧新聞專業，顯然目的無他，就是要封殺川普。

至於所謂懷疑川普會在10月最後關頭製造美中台軍事緊張以助選情，這樣的觀點或關切，其實本來就沒有具體根據，僅只反映出對川普和美國國情的鬆散誤判。退一步說，其他不論，10月已經太遲。

明確地說，這一場選舉，本質清晰而現象模糊。本質上兩大議題，一是經濟，二是疫情，其他均屬次要。經濟是川普的強項，對於到目前仍然還沒有形成定見的中間選民而言，他們大多也能認同川普的政策與經濟，有所保留的主要是他的言語作風，可川普在總統大選最後一場辯論表現出適當節制，有助選情。

而對於拜登，中間選民比較有顧慮的，始終是他過去47年從政並無建樹，而此時廉頗老矣，可能被民主黨左派挾持，奔向冒進主義綠色新政。他在總統選舉辯論會中稅務和能源政策露餡，川普得點。

而疫情是川普軟肋，拜登悲觀預言嚴冬烏雲罩頂，川普則選擇樂觀，認為社會必須合理解封。客觀地說，只要到各生活圈、高速公路和碼頭去看，就可以知道，美國社會已經實際拒絕悲觀。拜登在地下室視頻競選，不幸脫離現實，背離了國民生活節奏。

至於現象的模糊，至少反映出三個因素，一是美國大選民調自從2016年失準之後亟待重建方法，民調信心與信任不足導致現象雜亂。二是美國主流媒體球員兼裁判，喪失了客觀中立，他們的報導存在著斷章取義和明顯歪曲，再加上如今科技篩選檢查，因而形成渠道與真相雙落差結果。三是台灣和大陸都對美國選情陷入瘋狂關切，因而媒體過度分析，分析到了幾乎美國9成以上選民的無感水域，忘記了自己不是選民。

總結川普連任選情化約到目前最關鍵的是兩大參數，首要在於共和黨（尚紅）選民在投票日紅潮蜂擁而出，將總投票人數衝破1億5千萬。其次，即將發布的第三季經濟數據，要能證實V型反彈。否則不利。

（作者為美國律師、法學博士）