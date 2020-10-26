民進黨發言人顏若芳曾表示，民進黨呼籲國民黨，勿藉由光復節議題與中共一同唱和「一中原則」。結果遭到前總統馬英九痛批，「多讀點書再批評，比較有水準」；坦白說，馬英九的這個講法，還真有道理。

首先，台灣光復這段重要史實是二次大戰日本帝國戰敗，宣布無條件投降，盟軍進駐日本（後來成立遠東委員會，處理所有相關日本的事務，成為日本的太上皇）所發布的第一號訓令，即是命令在台日軍向中華民國政府投降。後日本於民國34年9月9日所提出的「向中國降書」中，第3條表明是「向蔣委員長無條件投降」，不是什麼終戰。

於是在10月25日，中華民國政府在台北中山堂現址接受在台日軍投降；隨即宣布台灣為中華民國的一省。這就是光復節的由來。時為民國34年（1945年）。

而台灣光復，主權回歸中華民國一事，還有美國總統背書。在韓戰未爆發前，美國當時的總統杜魯門曾在1950年1月5日上午的記者會公開表示，「為實踐上述各項宣言（指《開羅宣言》和《波茨坦宣言》），台灣即由蔣介石元帥受降。過去4年來，美國及其他盟國亦承認中國（當時的中國即指中華民國）對該島所行使的權力。」

同日下午，美國國務卿艾其遜也在記者會中再度闡釋杜魯門說法，「中國管理台灣已達4年之久，美國及其盟國就該項權力與該項占領從未發生過疑問。當台灣成為中國的一省時，無人發出法律上的疑問，因為都認為那是依據既有的承諾。」「美國對於它的立場堅定，絕不會因為任何律師的發言而動搖，這就是美國的立場。」艾其遜這段話亦收錄在前述美國國務院公告中。所以台灣光復殆無疑義。

隨後，就在台灣光復的次年，民國35年1月12日，中華民國宣布恢復台澎居民的中華民國國籍；後來李登輝得以出任中華民國總統，就是拜此台灣光復，並恢復中華民國國籍之賜。民進黨人不可不知。

中共（中華人民共和國）建政則是晚在4年之後的民國38年（1949年）。換言之，台灣光復、光復節都已經慶祝過了3次之後，中共才誕生。如此，慶祝台灣光復節會和中共的一中原則扯上什麼關係？民進黨真的是該多唸點書！ （作者為資深媒體人）