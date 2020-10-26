據媒體報導，我駐美代表處政治組日前傳回外交部的電報內容全為英文，引發內部議論，經外交部正式澄清，外館往來電報仍以中文為主。另有傳聞，外交部向考試院爭取在原特考名額之外，另增設高階英文能力的分組名額，開放外交特考專業科目以「英文」作答，為海外僑民第二代提供報考應試的路徑。

中華民國的外交處境備極艱辛；外交人員的挑戰，世上少有。活化外交人員考選資格，爭取更多且有志於外交的優秀人才加入工作，只要公平合法，應當受到國人的認同。

考試用人，向為我國傲視國際，避免酬庸的公平制度，外交領事人員考試亦然。惟以外交工作對外國語文與駐在地特殊需要，數十年來，我國外交人員之進用本即存有少數合於法規，以專員或諮議名義直接參與工作，絕大多數亦隨後參加國家考試，取得任用資格，其中不乏升任大使、部次長，或任國安首長者。

舉世皆然，優秀的外交工作人員不僅僅是獨賴外語能力，更重要的是對於國際局勢與駐在國歷史文化的廣博知識，而最重要的是愛國情操，此於我國外交之艱困，尤為關鍵。

我國駐外人員代表中華民國，同時也代表台灣。中華民國是自1911年辛亥革命至今的正式國名，沒有109年的中華民國，我們在世界上就沒有正式外交。駐外人員當知，包括中俄《尼布楚條約》在內，清朝以來數百件外交條約協議及界圖的原件都在台北。因此我國外交官更應該對兩岸隔海分治70年之歷史有清楚理解與論辯知識。

台灣是我們安身立命的家園，駐外人員必須了解台灣被割讓與光復的歷史，並隨時關注國內的發展，具備「說好台灣故事」的念想與能力。返回駐地時帶一件原住民編織的書籤，一幅太平島的沙畫，都可引出絕佳的話題。

在海外出生長大的僑民第二代或第三代，即使擁有雙重國籍或永久居留權，即使可在國外從事高薪工作，仍願意放棄一切，為國際處境如此艱困的中華民國，返國參加特考加入外交工作，我們應該展開雙臂歡迎，也應為彼等對當地文化、語言之先天優勢，可收即選即用之效而感到慶幸。

如何選拔與培訓這些海外新世代優秀青年，使其在外語能力之外，有忠貞不貳的愛國氣節，有服膺憲法的正確認知，有融入我駐外人員大家庭的意念，以及在我國正式將英文定為官方語文之前，發願努力學習中國語文之優美奧妙，則有賴我政府、外交前輩與授課老師們的共同努力。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）