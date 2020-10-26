《時代雜誌》最新一期封面再度抓住我的眼球，我用自己的觀點詮釋了編輯以及設計者想傳達的訊息：畫面主體是一位紅髮女郎戴著幾乎遮住全臉的圍巾。今年新冠疫情以來，美國人為了應不應該戴口罩而爭執，甚至導致社會撕裂；幾個月前口罩缺貨，拿出身邊各種布類裹上遮住，對抗病毒，聊甚於無。現在雖然買得到口罩了，封面上紅髮女郎戴著大圍巾而不是口罩，象徵民眾情緒仍然恐慌，面對疫情再度爆發的危機卻莫可奈何。

封面標誌性邊框裡，用了藍紅兩個顏色，代表即將由紅色的共和黨川普，以及藍色的民主黨拜登角逐總統大位；畫面最下方，雙手合捧紅底藍星美國國旗，應該是想喚起大家的愛國心與急迫感。如何挽救國運垂危的美國？怎樣找回往日生活？封面正中的那個投票箱就是答案！

為了凸顯投票的重要性，編輯竟然大膽更改了《時代雜誌》的名稱，從TIME變成VOTE，呼籲大家踴躍投票！

在許多新聞傳播院校師生與媒體工作者心中，創刊近百年的《時代雜誌》一直是堅守媒體公正理性客觀標竿的聖山，也是我們仰望的對象，最近幾期《時代雜誌》勇於發聲，言所當言，為所當為，值得台灣媒體關注學習。

美國因新冠肺炎死亡人數超過20萬那一期，《時代雜誌》封面黑白兩色傳達哀悼之意，密密麻麻的日期及死亡人數不斷攀升，更是代替那些死者及親人質問，為何讓我們這樣死去？川普總統陽性確診，身邊數十名高級官員罹病的那一期，《時代雜誌》封面從白宮煙囪噴薄出濃濃新冠病毒紅雲，甚至掩蓋了部分刊名，編輯藉此毫不留情譴責當權者，如果連白宮都淪陷，誰能維護民眾的安全？

這幾天台灣為了中天新聞台或可能撤照，新聞鬧得沸沸揚揚，不具公信力的NCC被批淪為政府打手，企圖滅口所有不見容於政府的媒體，消音一切批評監督政府的聲音，國民黨及學者則以維護新聞自由為名，力挺中天新聞台。

歷史的列車其實開得並不遠，不久以前，在野的民進黨用新聞自由作武器，修理執政的國民黨，成效卓著；如今在野的國民黨用新聞自由對抗執政的民進黨，戰鬥力如何呢？我輩媒體人相信，新聞自由理當是民主國家的礎石，台灣花了數十年爭取到新聞自由，想不到竟然這麼快倒退嚕，愧對先賢，還有甚麼顏面嗆聲對岸不自由不民主？

《時代雜誌》這幾期的封面報導，讓我們看到一個媒體因何能夠走過百年，無論是那個黨派執政，那個總統坐在白宮，憑著良心公義，不懼權勢，該說的話就大聲說出來。在台灣，乃至在全世界，只要任何媒體做到如《時代雜誌》一樣，都值得尊重捍衛。

（作者為人間福報前社長）